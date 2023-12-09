В Тернополе с 7 по 8 декабря 2023 года проходит международный форум, организованный Государственной службой финансового мониторинга Украины и Академией финансового мониторинга при поддержке Программы поддержки ОБСЕ для Украины, Совета Европы и Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI) на тему: «Финансовый мониторинг 20 ».

Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины.

Открытие форума провели почетные гости, среди которых Президент Комитета Совета Европы MONEYVAL, который одновременно является и.о. Председатели Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, Эльжбета Франкуф-Яшкевич, Президент Конференции Сторон Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма (COP CETS 198) Оксана Гисце, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, первый заместитель Министра финансов Украины Денис Улютин, руководитель проекта Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Аллан Паг Кристенсен, руководитель EU AML/CTF Global Facility Дэвид Хотте, глава Офиса Совета Европы в Украине Мачей Янчак и ассоциированный координатор Программы поддержки ОБСЕ на Украине Ярослав Юрцаба.

Участие в форуме, который проходит в гибридном формате, принимают сотни специалистов, среди которых международные и национальные эксперты, представляющие ключевые институты в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также представители профессиональных организаций субъектов первичного финансового мониторинга и вузов.

С докладами выступили представители Верховной Рады Украины, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства цифровой трансформации, Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности Украины, Офиса Генерального Прокурора, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины и эксперты Представительства Европейского Союза, Совета Европы, Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии (ACN), Европейского центра некоммерческого права (ENCL), Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), организаций частного и общественного сектора Украины, специалисты из Эстонии и Канады, первый прокурор по связи для Евроюста от Украины и т.д.

В ходе форума обсуждаются актуальные для сегодняшнего дня вопросы, посвященные особенностям имплементации антилегализационного законодательства с учетом современных тенденций развития Украины.

Отдельное внимание участники форума уделили общим трендам, проблемам и перспективам развития системы предотвращения и противодействия с точки зрения финансовых расследований отмывания средств, финансирования терроризма, финансирования распространения и уклонения от санкций, учитывая опыт правоохранительных органов и ПФР.

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подчеркнул, что: «Данная мера имеет высокую актуальность и практическую пользу для представителей государственного и частного секторов, задействованных в построении эффективной финансовой системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, и обеспечении дальнейшего успешного пути Украины к членству в ЕС и имплементации международных стандартов в национальное законодательство».

Госфинмониторинг продолжает сотрудничество с международными и национальными партнерами в условиях правового режима военного положения с целью координации системы финансового мониторинга на центральном и региональном уровнях.