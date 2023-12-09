Одни из последних фотографий Ильи Кивы перед его ликвидацией украинскими спецслужбами были обнародованы в сети.





Перед ликвидацией бывший нардеп Верховной Рады и предатель Украины Илья Кива отдыхал в ресторане в московском ГУМе. За ним долго следило Главное управление разведки Украины.

Соответствующие фото первым опубликовал у себя в ФБ блоггер Сергей Иванов.

Иванов со ссылкой на источники в разведке сообщил, что интересных материалов очень много, и не только о Киве.

"Перед ликвидацией Кива отдыхал в ресторане "Пушкин" в московском ГУМе, и это, кстати, очень символично для других апологетов Пушкина и любителей роскошной жизни за российские деньги. Организованная ГУР «фотосессия» длилась более 3 месяцев, мои источники говорят, что интересных материалов очень много. И не только о Киве, — написал он.

Напомним, что 6 декабря российские СМИ сообщили о смерти бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы.

Впоследствии ликвидацию предателя подтвердили в Службе безопасности Украины. Там отметили, что убийство нардепа стало очередной спецоперацией спецназовцев.

Его труп нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величие Кантри Клаб". Он был убит двумя пулями.