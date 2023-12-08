Эта природоохранная инициатива включает усиленные меры, направленные на борьбу с незаконными рубками вечнозеленых деревьев и избегание незаконной торговли ими.

За кражу новогодних елок предусмотрена административная ответственность, приспособленная к месту правонарушения – в пределах населенных пунктов, лесных угодий или территорий природно-заповедного фонда. Чаще всего незаконные порубы происходят в лесах, при этом взыскание штрафа может составлять от 510 до 1020 грн., а для должностных лиц – от 2550 до 5100 грн.

Законодательством также предусмотрено взыскание ущерба за каждое уничтоженное дерево в зависимости от диаметра пня. В течение декабря-января сумма ущерба за поруб хвойных деревьев в возрасте до 41 года исчисляется в тройном эквиваленте. К примеру, стоимость уничтожения одного хвойного деревца с диаметром ствола до 10 см составляет 759 грн, от 10,1 до 14 см – 1337 грн, от 14,1 до 18 см – 3432 грн и так далее.

Даже для тех, кто имеет мало сомнений в экологической ответственности, покупка новогодней елки оказывается более выгодной" альтернативой по сравнению со злоупотреблением лесными ресурсами. Однако даже на елочных базарах, а иногда и в стихийных точках торговли, можно встретить нелегальных торговцев вечнозелеными красотками. Их можно легко распознать из-за отсутствия маркировки, такого как пластмассовые бирки или самоклеящиеся этикетки. Все елочные продукты должны иметь уникальный номер и штрих-код, которые можно проверить на сайте https://open.ukrforest.com/. (https://open.ukrforest.com/) Отсутствие или непохожесть данных может свидетельствовать о подделке и незаконном обороте лесных насаждений.

Ст.88-1 КУоАП предусматривает штраф от 510 до 1700 грн за нарушение правил приобретения и сбыта растительного мира с возможностью конфискации товара. Такое нарушение может привести к тому, что как продавец, так и покупатель останутся без новогодней елки и понесут одинаковую ответственность.

Государственная экологическая инспекция Украины призывает всех бережно относиться к сохранению лесных ресурсов и воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред окружающей среде.