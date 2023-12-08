Обсуждая в прямом эфире телемарафона "Единые новости" итоги недавнего заседания глав внешнеполитических ведомств стран-членов Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе, заместитель председателя Комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко отметил несколько важных моментов.

С одной стороны, Северная Македония, которая на днях принимала в Скопье встречу глав внешнеполитических ведомств стран-членов Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе, впервые с февраля 2022 дала возможность лаврову прибыть на встречу столь высокого уровня в Европе. Но, с другой стороны, по его мнению, эта встреча в очередной раз продемонстрировала, что идти на компромиссы или какие-то договоренности по России – это нелепость.

«Хорошо помним, как Россия шантажировала ОБСЕ тем, что выйдет из Организации, которая не утвердит бюджет и заблокирует избрание нового руководства в случае, если кремлевских дипломатов не допустят на эту встречу. И Северная Македония, как страна, председательствующая в этом году в ОБСЕ, пошла на этот шаг. Вместе с тем, мы увидели, чем все это закончилось – демаршем большинства министров иностранных дел, демонстративно или не прибывших на заседание, или покинувших зал во время пребывания там лаврова. В частности, бойкот встречи объявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Первыми коллегу поддержали министры иностранных дел стран Балтии. Также проигнорировали участие лаврова Госсекретарь США Энтони Блинкен, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В общей сложности 13 из 31 стран-членов НАТО вообще не прибыли в Скопье», - напомнил народный депутат.

В очередной раз все увидели истинное лицо России, считает Арсений Пушкаренко. Ведь лавров, как и в целом, не выполнил ни одного обещания: так и не поддержал бюджет ОБСЕ, не разблокировал вопрос избрания новых руководителей.

«Таким образом, существующий сегодня в ОБСЕ кризис остался, и его решения вынуждены были отложить на следующий год. Нервное поведение во время выступления и итоговой пресс-конференции лаврова показало, что участие в Скопье не стало победой российской дипломатии, как на это надеялись в кремле», — подчеркнул он.

Парламентарий напомнил, что ОБСЕ была образована 35 государствами в 1975 году после подписания Заключительного акта в Хельсинки. Причем, один из основных пунктов этого Акта – признание нерушимости границ, определенных после Второй мировой войны. ОБСЕ как раз и была создана, чтобы за переговорным столом урегулировать конфликтные вопросы. Однако россия всем этим пренебрегла, поэтому устроенный для нее бойкот, по его мнению, вполне справедлив.





«Отдельные министры иностранных дел отмечали, что даже во время холодной войны советский союз и США находились в этой Организации. Однако, как отметил в Скопье Постоянный представитель Украины при ОБСЕ, Посол Евгений Цымбалюк, это была холодная война, а ныне в Украине – самая страшная в Европе со времен Второй мировой война, которую развязала россия, разрушая всю архитектуру безопасности континента и все десятилетия усилий по предотвращению таких кровопролитных конфликтов», — заявил Арсений Пушкаренко.

Он также напомнил, что в 1992 году Югославия была исключена из ОБСЕ за массовые нарушения прав человека во время боевых действий. И этот прецедент получил название консенсус минус один. Поэтому мы, по его убеждению, должны добиваться этого и для России и Белоруссии, которые блокируют полноценное функционирование ОБСЕ. В частности, блокировали председательство в организации в 2024 году Эстонии. Правда, в качестве компромисса была избрана Мальта — государство, которому Украина благодарна за поддержку, в частности именно в Валлетте состоялась недавняя третья встреча советников лидеров государств по вопросам безопасности и внешнеполитическим по Украинской Формуле мира, отметил народный депутат.

«У самого ОБСЕ самое авторитетное окончательное слово в вопросах признания выборов свободными, честными и демократическими и, конечно, в оценке свободы слова.

Понятно, что Россию раздражает, что год за годом представители-членов государств ОБСЕ (а это – 57 стран) говорят о недемократичности выборов в России, об отсутствии свободы слова в России», — сказал он.

По оценкам политика, ноябрь для Украины на международной арене стал очень результативным. В отличие от России, впервые не получившей судью в Международном суде ООН, места в руководящих органах ЮНЕСКО, Международной Морской Организации и в управлении Организации по запрещению химического оружия. Поэтому, убежден Арсений Пушкаренко, недавнее заседание в ОБСЕ – это еще один шаг России к полному фиаско на международной арене.





