За семь месяцев деятельности гуманитарный проект LINE-UP, организованный благотворительным фондом PIN-UP Foundation, обеспечил более пяти тысяч украинцев из прифронтовых регионов товарами первой необходимости.

Проект призван оперативно помочь людям самым необходимым.

В апреле 2023 благотворительный фонд PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP, нацеленный на скорую помощь украинцам в прифронтовых городах. Команда волонтеров уже больше полугода развозит гуманитарные наборы для украинцев.

За это время волонтеры LINE-UP совершили 108 поездок на деоккупированные и приближенные к линии столкновений территории общины Харьковской, Донецкой, Луганской областей. Всего в 71 населенный пункт было доставлено 97 тонн разных товаров первой необходимости – продуктовые, бытовые, медицинские наборы, а также детские наборы и подгузники. При необходимости проект удовлетворял технические потребности общин (генераторы, старлинки, аккумуляторы). В общей сложности помощь от проекта LINE-UP получили более пяти тысяч украинцев. Кроме того, команда волонтеров участвовала в спасательной миссии после подрыва Каховской ГЭС. Команда обеспечила местных жителей товарами первой потребности, а также в течение недели оказывала разную помощь пострадавшим от подрыва ГЭС херсонцам.

"С начала запуска проект LINE-UP внес значительный вклад в жизнь тысяч украинцев на передовой. Наши преданные волонтеры выполнили более 100 гуманитарных миссий, доставляя необходимые товары и поддержку нуждающимся. Проект продолжает свою работу, ведь наша общая цель - помочь как можно большему числу украинцев и оперативно удовлетворить их острейшие потребности, - прокомментировала президентка PIN-UP Foundation Марина Ильина .

Напомним, проект LINE-UP был создан из-за большого количества запросов от местных общин прифронтовых территорий Украины в помощь по обеспечению жителей жизненно важной продукцией . Опытные волонтеры Фонда закупают необходимые товары, выстраивают безопасный маршрут и развозят гуманитарную помощь по прифронтовым общинам.

Волонтеры Фонда ведут регулярную фиксацию своих активностей в рамках проекта. Наблюдать за реализацией LINE-UP можно на странице PIN-UP Foundation в Instagram.

PIN-UP Foundation - благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, которые имеют общие ценности и стремятся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.