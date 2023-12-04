Об этом сообщает журналист Дмитрий Воронков в своем блоге на "Цензор.нет", передает "ДС".
Согласно изложенной информации, владелец швейцарской компании Telf AG российский олигарх Станислав Кондрашов подал иск в калифорнийский суд, в котором просит не просто удалить информацию с веб-сайтов, свидетельствующую о якобы его причастности к незаконным действиям, а еще и желающей заблокировать все СМИ, которые его публиковали. .
Для реализации своего намерения он нанял одних из самых влиятельных адвокатов в Соединенных Штатах — компанию Lavely&Singer, известную тем, что представляет интересы большого количества голливудских звезд.
После подачи иска сторона Кондрашова зарегистрировала ходатайство, по которому они просили у суда запретить обслуживание веб-сайтов, публиковавших указанную информацию о российском предпринимателе. Во временный запрет, принятый 6 ноября, попали более 30 украинских онлайн-медиа.
"С удивлением в течение следующей недели украинские владельцы онлайн-медиа наблюдали за тем, как их вебсайты блокировались. В частности, Вы можете проверить, работает ли популярное украинское издание "Информатор" (Informator.press) ", - пишет о событии Дмитрий Воронков.
Как отмечает журналист, решение суда в Лос-Анджелесе беспрецедентно и очень опасно, поскольку во всей истории журналистики онлайн-медиа еще никогда не блокировали из-за статей о бизнесменах.
"Судя по всему, это только начало войны россиян против украинских медиа. Важнее всего это то, какие они используют инструменты. Мы никогда не могли бы подумать, что российский олигарх во время полномасштабной войны России против Украины сможет пойти в суд государства нашего союзника и безнаказанно уничтожать СМИ. Раньше это звучало бы как полный бред, однако сейчас — это реалии, за которыми мы наблюдаем», — заключает автор блога.