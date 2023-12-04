"Судя по всему, это только начало войны россиян против украинских медиа. Важнее всего это то, какие они используют инструменты. Мы никогда не могли бы подумать, что российский олигарх во время полномасштабной войны России против Украины сможет пойти в суд государства нашего союзника и безнаказанно уничтожать СМИ. Раньше это звучало бы как полный бред, однако сейчас — это реалии, за которыми мы наблюдаем», — заключает автор блога.