Об этом в прямом эфире телемарафона "Единые новости" отметил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

«В международном праве самым большим и страшным преступлением считается именно геноцид, потому что это спланированные действия для истребления людей по национальной, религиозной или этнической. Голодомор 1932-33-х — это лишь один из эпизодов длинной цепочки кремлевских преступлений против Украины, ведь россия стремится не просто захватить наши территории, а уничтожить украинцев, как нацию. И очень важно, чтобы парламенты других государств признали Голодомор геноцидом украинского народа», — отметил народный депутат.

Также политик отметил, что на сегодняшний день уже около 30 парламентов, межпарламентских ассамблей признали Голодомор геноцидом украинского народа. Отдельно он поблагодарил Эстонского Парламента, который первым в мире, еще в 1993 году, признал Голодомор геноцидом украинского народа. Кроме того, парламентарий выразит благодарность высокопоставленным Спикерам Парламентов из Чехии, Бельгии, Ирландии, принявшим участие в заседании Верховной Рады по случаю 90-й годовщины Голодомора, а также Спикеру Парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, который выступил сообщил о недавно принятом решении Парламента Финляндии о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Арсений Пушкаренко напомнил, что за последние 2 года благодаря личным усилиям Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и других народных депутатов, которые занимаются межпарламентским сотрудничеством, удалось получить десятки решений Парламентов мира по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.

«Очень символично, что именно в годовщину Голодомора в Киеве прошел уже Второй Международный саммит по продовольственной безопасности Grain from Ukraine. К этой инициативе Президента Владимира Зеленского уже присоединились около 40 государств. И это позволяет держать вопрос о продовольственной безопасности в фокусе мирового сообщества», — говорит политик.





Народный депутат подчеркнул, что продовольственная безопасность является вторым пунктом Формулы мира Президента Зеленского и что в течение десятилетий многие страны, в том числе и на уровне ООН, прилагали немало усилий, чтобы в XXI веке не было такого явления, как массовый голод. Однако Россия, пренебрегая международным правом, решила использовать продовольственную безопасность для решения своих вопросов, межгосударственного шантажа и уменьшения санкционного давления.

В целом парламентарий высоко оценил работу в рамках инициативы Grain from Ukraine Офиса Президента Украины и лично Андрея Ермака, Министерства иностранных дел Украины, назвав ее очередным успехом на внешнеполитической арене.





«Если в прошлом году на реализацию этой инициативы удалось привлечь 180 миллионов долларов от стран мира, то на этот раз только за один день было аккумулировано 100 миллионов долларов на продовольствие для нуждающихся в странах. Это еще раз свидетельствует о том, что Украина стремится, при всех обстоятельствах, оставаться одним из тех государств, которые не только могут и хотят, но и обеспечивают другие страны продовольствием, тогда как россия снова хочет уморить людей голодом в разных уголках земного шара», – заявил парламентарий.

Также он спрогнозировал, что по итогам Международного саммита по продовольственной безопасности будут укреплены дальнейшие перспективы «зерновых коридоров» в Черном море. В частности, совместно с другими государствами будет обеспечена безопасность судов, доставляющих продовольствие. За что следует поблагодарить всех наших партнеров, в частности Турции, Румынии, Болгарии.

Отдельно следует поблагодарить Великобританию и Норвегию за «морскую коалицию» и усиление военных мощностей Украины в Черном море. Благодаря усилиям Военно-морских сил ВСУ и других подразделений Сил безопасности и обороны положен конец доминированию России в Черном море.

«Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. подчеркивает право мирного прохода для судов всех государств, в том числе коммерческих судов, ведь это имеет решающее значение для глобальной продовольственной стабильности. То есть Россия и здесь пренебрегает международным правом, в том числе ради ослабления режима санкций. Однако наши международные партнеры не идут на уступки, продолжая поддерживать Украину», – отметил Арсений Пушкаренко.