В Министерстве культуры и информационной политики впервые за последние 2 года были успешно проведены выборы ректора. В пятницу, 24 ноября, коллектив Национальной музыкальной академии им. П.И. Чайковского переизбрал на должность действующего руководителя – Максима Тимошенко.

Об этом сообщил сам глава Национальной музыкальной академии им. П.И. Чайковского на своей странице в фейсбуке.

"Впервые за 2 года в системе Министерства культуры и информационной политики Украины прошли выборы ректора нашей Консерватории! Благодарю мою команду, свою семью, мою консерваторскую семью. Я благодарен светлой и доброй памяти о моем незабываемом отце Олеге Семеновиче Тимошенко, эту победу я посвящаю ему. Мы все сделаем для того, чтобы следующие 5 лет для Академии стали годами развития, процветания и победы" – написал он.

Кандидата на голосование выдвинул сам Минкульт, после того как с инициативой провести демократические выборы в т.в. о. министра Ростислава Карандеева обратился педагогический состав НМАУ.

Выборы прошли прозрачно, была прямая трансляция в Facebook на сайте Консерватории, где был показан каждый бюллетень.

Сейчас почти 95% преподавателей вуза находятся в Киеве и работают в офлайн-режиме, поэтому могли принять участие в голосовании.

"Люди обратились в Министерство культуры и информационной политики, а именно в и.о. министра Ростислава Карандеева, с тем, что у нас более 90% преподавателей и студентов находится, и оффлайн идет и обучение и работа. С тем, что провести выборы ректора. Меня коллектив выдвинул кандидатом, для меня это большая честь. Планы очень амбициозные. Мы хотим сделать для студентов современную студию звукозаписи и это действительно будет на высоком мировом уровне”, – отметил сам Тимошенко.

Поэтому следующие 5 лет планы академии и дальше будет воплощать действующий ректор – его кандидатуру поддержали 72,85% избирателей (явка составила более 86%) .



"У нас большие надежды от этих выборов. В прошлый раз, 5 лет назад, мы выбрали ректором Максима Тимошенко и все пункты по его предвыборной программе были выполнены. Сейчас мы держим курс на победу, развитие нашей Академии. В этот раз я ожидаю, что Министерство культуры будет более внимательным к музыкальному образованию, к развитию музыкальных коллективов. Особенно во время войны мы очень нуждаемся в этой поддержке”, – отметила народная артистка Украины, профессор, заведующий кафедрой оперной подготовки и музыкальной режиссуры Евдокия Колесник.









"Мне очень приятно, что в свое время я заканчивал консерваторию, когда ректором был Олег Семенович Тимошенко, отец нынешнего ректора. Конечно, это традиции, которые должны передаваться. Это определенный дух, и вы знайте, одним из признаков этого духа является мощное демократическое настроение, которое сейчас царит. Когда каждый может прийти, высказать свою точку зрения, проголосовать, выразить свою гражданскую позицию”, – говорит заслуженный деятель искусств, внук основателя НМАУ Николай Лысенко.

В результате выборов ректора НМАУ им. П. И. Чайковского победил действующий ректор Максим Олегович Тимошенко.





Музыкальной академии Украины в прошлом месяце исполнилось 160 лет. Тогда заведение получало поздравления от мировых классиков, ведь это один из старейших вузов страны, известный далеко за его пределами. Несмотря на то, что наша Украина сейчас в состоянии войны – обучение в стенах академии идет по полной. Более того, студенты и преподавательский коллектив параллельно еще и волонтерят.

"Мы предложили студентам сделать фонд, именно студенческого развития совета студентов. Это важно, потому что они делают много концертов, например, для поддержки ВСУ”, – отметил ректор Тимошенко.





