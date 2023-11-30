Прессслужба Воздушных сил ВСУ сотрудничает с Telegram-каналом "Труха", поскольку он помогает оперативно и своевременно распространять официальную информацию от украинских государственных структур. И претензий к каналу по поводу обнародования им каких-то "вредных" вредных " данных – нет.

Об этом сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эксклюзивном интервью для Telegram-канала "Труха".

Он отметил, что его команда сотрудничает с "Трухой". Ведь Telegram-каналы дают информацию быстрее, чем даже объявляется тревога. А эти секунды могут спасти кому жизнь.

Вместе с тем, прессслужба Воздушных сил имеет специальную группу, которая ведет "боевое дежурство" в Telegram, отслеживая информацию, которая может навредить ВСУ. Такую, например, как обнародованные видео, на которых зафиксированы "прилеты" по инфраструктуре и жилому сектору. В этом плане к "Трухи" претензий нет.

"Если бы были, то мы бы вам позвонили", – улыбается Игнат.

Отслеживают работники прессслужбы ПС ВСУ также и то, как подают информацию украинские Telegram-каналы, и порой просят убрать или подкорректировать ее.

"Спасибо, что с пониманием относитесь к тому, что если мы просим убрать ту или иную информацию вообще, или подкорректировать, заголовок ли, некорректно ли поданную информацию, то делаете это", – сказал спикер.

Очень серьезную работу проводит команда Юрия Игната в российских пабликах, отслеживая, что они "забросают". в информационное пространство – которые "утки" готовят, как хотят повлиять на настроения внутри Украины, искажая информацию.

Поскольку российские пропагандисты запускают всякие фейки именно через Telegram-каналы, соответственно, и бороться с ними эффективнее на одном поле. "Труха" помогает оперативно реагировать и раскрывать российскую дезинформацию, чтобы она не распространялась дальше. Поэтому и сотрудничество с ней результативно.

"Только так, совместными усилиями можно добиться того, чтобы в информационной войне мы бы побеждали Россию, которая вкладывает в это огромные средства", – подчеркнул Юрий Игнат.