Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.

Более 3 лет назад наша команда «РІДНОЇ КРАЇНИ» показала, как власти Киева цинично и нагло разворовывают бюджетные деньги на строительстве новых и уставших мостов. Однако большинство киевлян решили вновь поддержать на местных выборах-2020 те же «партии застройщиков» и «партии родственников застройщиков».

Так что чуда не произошло - коррупционные сделки как были так и остались. Правда, теперь хищение нашего бюджета для партийных спонсоров прикрывается не европейским выбором, а помощью ВСУ.

Вот и последние корректировки бюджета Киева за 2023 год тому подтверждение:

- для пиара и легковерующих киевлян в прессе (на которую выделено почти 200 миллионов тоже наших бюджетных средств) сообщили лишь о дополнительных 500 миллионах для программы «Защитник Киева на 2020-2024 годы» и 300 миллионах в Госбюджет в поддержку ВСУ;

- для своих, родных застройщиков исподтишка проголосовали за выделение 1 миллиарда 300 миллионов на очередную достройку Подольско-Воскресенского мостоперехода, 300 миллионов - на решение на пересечении Богатырской и Полярной, 200 миллионов - на очередную реконструкцию Дегтя.

И Вы продолжаете верить, что в снежный и морозный декабрь эти 1,5 миллиарда гривен налогоплательщиков Киева будут реально и эффективно использовать для строительных работ?

П.С. Очередная коррупционная корректировка бюджета на 2023 год привела к увеличению ДЕФИЦИТУ почти 20 миллиардов.

Напомню, что при принятии бюджета-2023 в декабре 2022 года команда Кличко убедительно доказала абсолютному большинству депутатов от всех партий, что столичный бюджет будет профицитным - доходная часть будет больше расходной на 700 миллионов гривен?!