Более 3 лет назад наша команда «РІДНОЇ КРАЇНИ» показала, как власти Киева цинично и нагло разворовывают бюджетные деньги на строительстве новых и уставших мостов. Однако большинство киевлян решили вновь поддержать на местных выборах-2020 те же «партии застройщиков» и «партии родственников застройщиков».
Так что чуда не произошло - коррупционные сделки как были так и остались. Правда, теперь хищение нашего бюджета для партийных спонсоров прикрывается не европейским выбором, а помощью ВСУ.
Вот и последние корректировки бюджета Киева за 2023 год тому подтверждение:
- для пиара и легковерующих киевлян в прессе (на которую выделено почти 200 миллионов тоже наших бюджетных средств) сообщили лишь о дополнительных 500 миллионах для программы «Защитник Киева на 2020-2024 годы» и 300 миллионах в Госбюджет в поддержку ВСУ;
- для своих, родных застройщиков исподтишка проголосовали за выделение 1 миллиарда 300 миллионов на очередную достройку Подольско-Воскресенского мостоперехода, 300 миллионов - на решение на пересечении Богатырской и Полярной, 200 миллионов - на очередную реконструкцию Дегтя.
И Вы продолжаете верить, что в снежный и морозный декабрь эти 1,5 миллиарда гривен налогоплательщиков Киева будут реально и эффективно использовать для строительных работ?
П.С. Очередная коррупционная корректировка бюджета на 2023 год привела к увеличению ДЕФИЦИТУ почти 20 миллиардов.
Напомню, что при принятии бюджета-2023 в декабре 2022 года команда Кличко убедительно доказала абсолютному большинству депутатов от всех партий, что столичный бюджет будет профицитным - доходная часть будет больше расходной на 700 миллионов гривен?!