Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что в Европе уже наблюдается ухудшение отношений с мигрантами.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Казалось бы, где Ирландия, что с ней вообще происходит? В Дублине вспыхнули масштабные беспорядки после того, как 50-летний мужчина нанес ножевые ранения трем детям и одной женщине. Полиция не раскрыла личности и мотивы подозреваемого, но в соцсетях появилась информация, что это мигрант с Алжира», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, после этой новости толпа с антимигрантскими лозунгами вышла на улицы Дублина, разъярённые ирландцы подожгли отель, в котором якобы жили мигранты. Как отметил Михаил Шейтельман, также ирландцы начали жечь автомобили правоохранителей и грабить магазины.

«На что теперь рассчитывает путин, насколько на руку было нападение в Секторе Газа путину? Потому что теперь в Европе больше боятся уже не россию, а вспышки насилия со стороны мигрантов с Ближнего Востока», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог объяснил, почему США хотят сейчас утвердить помощь для Украины на год: «Общий язык находить будет сложно».

Также Politeka сообщала про управляемый хаос: политолог рассказал, что и почему происходит на Ближнем Востоке.