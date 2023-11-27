Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас есть такая причина, чтобы случился Майдан? Причиной может стать конфликт политического и военного руководства. То есть мы видим, что эту тему кто-то сознательно накачивает, и эту тему можно раскачать и демонизировать до неимоверных масштабов», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, на Майдан люди могут выйти, если, например, власть безосновательно снимет Залужного з руководящей позиции. Как отметил Борис Тизенгаузен, только такие решения, которые ведут к конфликту политического и военного руководства, могли бы вызвать массовые протесты в Украине.

«Но я думаю, что никто этим заниматься не будет. Те оппозиционные политики, которые периодически вбрасывают истории, просто раскачивают ситуацию внутри», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, Георгий Биркадзе рассказал, как россияне хотят лишить Украину денег и оружия.

Также Politeka сообщала, что Украина может изменить ситуацию на фронте уже в этом году, названо направление: «Потенциал еще остался...».