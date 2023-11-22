На днях глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что его ведомство допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины сразу несколько новых образцов беспилотных летательных аппаратов.

"Впервые это произошло благодаря новой схеме упрощенного допуска инноваций на поле боя в течение нескольких дней. То, что раньше тормозило месяцами, заработало по быстрому и прозрачному алгоритму», — подчеркнул Умеров.

И этот момент вызвал логические вопросы в украинском обществе о том, почему эта новая схема заработала только сейчас, на 21-м месяце полномасштабной российско-украинской войны.

Отмечу, что такая затяжка времени действительно вызывает удивление. Украинская армия, уступающая российской в ​​авиационной области, штурмовая авиация у нас практически отсутствует — поэтому ситуацию с дронами наоборот надо было урегулировать еще в начале полномасштабной войны. По факту же было израсходовано полтора года, и только сейчас, после смены руководства Минобороны, процесс наконец-то начал ускоряться.

На мой взгляд, одной из причин потери драгоценного времени могут быть коррупционные схемы, которые, вероятно, функционировали в военном ведомстве при предыдущем руководстве. Напомню об истории с заказом дронов в компании бывшего народного депутата и фигуранта "янтарного дела" Борислава Розенблата, которая, по информации СМИ, получила предоплату в размере 650 млн грн, поставив некачественную продукцию.

Зачем вообще украинской армии FPV-дроны, которые бывший министр обороны Алексей Резников одно время назвал "свадебными дронами", обесценив таким образом их значение для ВСУ? Здесь есть целый комплекс всевозможных причин. Воздушные силы ВС Украины существенно проигрывают войскам страны-агрессора в таком аспекте, как штурмовая авиация. Поэтому беспилотные летательные аппараты могут заменить отсутствующие у Сил обороны Украины самолеты.

Кроме того, заменить дешево. Соотношение "цена-качество" является едва ли не главным преимуществом беспилотников-камикадзе. Скажем, если цена такого аппарата в общей сложности не превышает 30 тысяч долларов США, то один танк Т-72, ​​который может уничтожить украинский дрон, стоит российскому бюджету несколько миллионов долларов. Недавно Силы обороны Украины благодаря FPV-дрону уничтожили новейшую российскую радиоэлектронную борьбу станцию ​​"Борисоглебск-2". Главная задача этого комплекса – выявлять и подавлять различные каналы связи и других систем, использующих радиосигналы.

Выгода очевидна.

Но вместе с тем важно помнить еще одну важную вещь в вопросе поставки FPV-дронов Вооруженным силам Украины. В ударном формате использования эти беспилотники превращаются из техники в фактически патроны, одноразовые боеприпасы.

В таком случае для того, чтобы вести боевые действия в постоянном режиме (причем речь идет не только о контрнаступательных действиях, но и о полноценной обороне своих позиций), подразделениям украинских войск требуется огромное количество этих дронов.

Поэтому решение Министерства обороны Украины об упрощении системы допуска новых технологий и образцов военной техники на фронт, что привело к уменьшению процесса передачи тех же дронов до нескольких дней – очень важно и без преувеличения переломным моментом в вопросе комплектования Сил обороны Украины соответствующей техникой.

Насыщение украинских войск FPV-дронами, которые уже зарекомендовали себя как эффективное оружие против вражеской техники, сможет помочь украинской армии преодолеть преимущество оккупационного контингента российских войск в технике. А это, в свою очередь, приблизит окончательную победу Украины и завершение страшной войны в современной истории нашего государства.

Д. Снегирев



































































































































