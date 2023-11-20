Эксперт по экономическим вопросам Павел Себастьянович сообщил, что переговоры на невыгодных для нас условиях могут привести к еще одной войне.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Я не вижу, какие могут быть переговоры, я не могу себе представить. Если мы сейчас о чем-то договоримся, и будет какая-то граница, которую мы будем считать временной, Запад больше никогда не позволит ее двигать. Все это потеря навсегда», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам эксперта, такой результат войны приведет к массовому недовольству украинского народа, в Украине будет расти поколение обиженных и униженных людей. И все равно, как отметил Павел Себастьянович, подобная ситуация приведет к повторной войне.

«И НАТО здесь тоже не сработает. Говорят, что нужно, чтобы эти территории, которые не оккупированы, вступили сейчас в НАТО, и НАТО дало гарантии. Но зачем здесь НАТО? – заявил Павел Себастьянович.

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