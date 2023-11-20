Публицист Александр Новохатский сообщил, что доказать причастность человека к шпионажу очень сложно.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Все агенты «палятся» на связи. Разведцентры, разведсообщества или неправительственные организации, занимающиеся организацией влияния или сбора информации, имеют свои каналы связи. И надо овладеть этим каналом связи, проникнуть в него, понять, какой код передачи», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, сейчас используются разные алгоритмы передачи информации, в том числе разного рода электронные программы, мессенджеры, социальные сети. Но, как отметил Александр Новохатский, это не помогает выявить персонального шпиона, выявление каналов информации позволяет выявить, какие были коды, какие давались указания.

«А потом уже смотрят, какое указание какая персона отрабатывает. Дело в том, что шпионаж очень сложная юридическая процедура доказывания. Должен быть обязательно доказан не просто факт владения информацией или факт влияния, должен быть совершенно безупречно доказан вред государственным интересам или вред отдельным людям, организациям, физлицам», - заявил Александр Новохатский.

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