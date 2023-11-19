Российские войска до сих пор не провели десантную операцию на черноморском побережье юга Украины из-за отсутствия возможностей. Главной проблемой оккупационных войск является потеря части больших десантных кораблей, которые должны обеспечить переброску большого количества войск.

Российские войска, которые планировали в начале войны взорвать десант на юге Украины, сейчас, вероятно, не планируют этого сделать.

Возможностей для высадки десанта у россиян сейчас гораздо меньше. Главной причиной утраты десантных возможностей является уничтожение украинской армией за время полномасштабной войны трех крупных десантных кораблей ракетных атак по Украине.

Один был поражен в бухте Бердянска, второй – в сухих доках Севморзавода в Крыму, третий – в Новороссийске.

Следует отметить, что уничтожение в Черноморско-Азовском водном бассейне части крупных десантных кораблей (ВДК) Черноморского флота Российской Федерации повлияет не только на возможность высадки десанта под Одессой и Николаевом.

Эти утраты русского флота скажутся и на боеспособности оккупированного Крыма в целом.

именно крупные десантные корабли служили основой запасного логистического варианта для пополнения войсками, оружием и техникой как Крымского полуострова, так и Запорожской и Херсонской областей.

Основным же каналом является Крымский мост. Но он уже терпел поражения — и, учитывая наличие в ВСУ дальнобойных ракет, является очень уязвимой логистической артерией. А без больших десантных кораблей, каждый из которых способен совершить до пяти рейсов в сутки, и запасной маршрут находится под вопросом.

Замечу, что Крымский мост остается жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации в Крыму и ее сил на юге Украины. Однако уверенность РФ в своей способности защитить мост под угрозой из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности.

Черноморский флот Российской Федерации после серьезных потерь не способен ни высадить десант на Юге Украины, ни блокировать зерновой коридор. Единственное, на что способна эта вражеская группировка — обстреливать крылатыми ракетами украинские города и села.

После ряда чувствительных ударов Сил обороны по кораблям Черноморского флота как воздушным, так и надводным путем эта морская группировка врага серьезно потеряла мощь.

И речь идет уже даже о несостоятельности высадки десанта под Одессой или логистическом дублировании Крымского моста, но даже блокирование зернового коридора в Черном море для российского флота проблемно.

Впрочем, есть аспект, в котором Черноморский флот Российской Федерации до сих пор представляет угрозу Украине.

Единственное, на что оккупанты могут использовать Черноморский флот, — это на нанесение ракетных ударов по украинской территории.

Напомню, что по информации Военно-морских сил ВС Украины, в Черном и Средиземном морях на дежурстве присутствуют ракетоносители с крылатыми ракетами "Калибр". В частности, в Черном море есть один корабль с "Калибрами".

Д. Снегирев