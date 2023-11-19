Для юристов я писал уже раньше, статью возможно пересмотреть по ссылке:



Мудрость1. Чем больше идет на борьбу с коррупцией, тем меньше надежда ее обуздать. Дело в том, что врач борется за ваше здоровье, но если все здоровы, он сидит на бобах. «Не верю! Ну, не верю! Паниковский не обязан верить…» - скажет читатель и будет прав. Но когда первые пузырьки спадут, то посмотрите в честные глаза грантожеров… Не благодарите…

Мудрость2. "Правки Лозового" ничего не изменили. Как скажет читатель? Почему столько шума тогда? И это вопрос на 100 очков. Что касается изменений:

- дела, по которым сведения об уголовном правонарушении, внесены в Единый реестр досудебных расследований до 16.03.2018. (к поправкам Лозового»):

а) Досудебное расследование ко дню сообщения лица о подозрении («фактовое дело») не имело предела, могло расследоваться вечно!

б) Досудебное расследование после уведомления лица о подозрении должно быть закончено в течение 2 месяцев. В данном случае срок досудебного расследования мог быть продлен ПРОКУРОРОМ. При этом общий срок досудебного расследования не мог превышать 12 месяцев.

- дела, по которым сведения об уголовном правонарушении, внесены в Единый реестр досудебных расследований после 16.03.2018. (после правок Лозового»):

а) Досудебное расследование ко дню уведомления лица о подозрении («фактовое дело») не может превышать 18 месяцев, но указанный срок может быть неоднократно продлен следственным судьей на 12 месяцев. То есть, досудебное расследование в данном случае также может продолжаться вечно, но под контролем следственного судьи.

б) Досудебное расследование после уведомления лица о подозрении должно быть закончено в течение 2 месяцев. В данном случае срок досудебного расследования может быть продлен СЛЕДСТВЕННЫМ СУДЬЕМ. При этом общий срок досудебного расследования не может превышать 12 месяцев.

Мудрость3. Чего взывает теленок? Есть просит.

Я не видел случая, особенно в антикоррупционном правосудии, чтобы следователь судья отказывался продлевать сроки досудебного расследования как до сообщения о подозрении, так и после. Что же изменилось, и почему тогда теленок взывает? Ответ прост: лень – двигатель прогресса. Даже такая мелочь, как готовить документы для следователя судьи, оказалась для стражей порядка слишком обременительной. И они начали обманывать суды. Где-то находить «старые» (до 16.03.2018) дела и «расследующие сейчас новые», сочетать со старыми – «объединении производства». Таким образом, они пытались обмануть КПК и продолжать новые дела по старым нормам. И некоторое время так поступали даже по самым резонансным делам. Но Верховный Суд положил конец таким беспорядкам, намекнул, что обманывать нельзя, да и не надо! «Ой, ай» – заорали отовсюду. «Если бы мы знали, мы бы никого не обманывали». Но время вспять не течет. Поэтому попечаль на судьбу было решено раздувать огонь под лозунгом «Уберем правки Лозового, а то все резонансные дела последуют за российским кораблем».

Мудрость4. Если лень и ошибки органов досудебного расследования исправлять изменения в законодательстве, то вместо страны мечтаний мы построим «дом терпимости». Но теленок просит есть и кричит. А если скучное лицо, то денег никто не даст.