В последнее время по Украине ширится языковой скандал из-за заявлений экс-нардепа Ирины Фарион, которая не считает украинцами тех военных, которые общаются на русском языке. В частности, ее заявление касалось бойцов легендарного полка "Азов". Раздувание внутренних конфликтов стало "специализацией" Фарион. На такую ​​деятельность обратили внимание уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и СБУ. Но почему ей это выгодно и кто стоит за спиной Ирины? Пишет в своем расследовании nw.com.ua

Часть 1: Фарион и его окружение. Ирина Фарион После громкого скандала на поверхности оказались почти общеизвестные факты коммунистического опыта главной защитницы всего украинского, и этот опыт, между прочим, никуда не исчез, ведь Фарион так и осталась членом КПСС. Никаких документов о выходе или исключении Ирины из КПСС обнаружено не было. К тому же, согласно рекомендациям по вступлению в ряды компартии, Фарион неоднократно проводила беседы с иностранцами «в целях лучшего изучения ими русского языка». И потому совсем не удивительно, что Ирина Фарион имеет теплые и давние связи с русскими консервами, такими как Назар Мухачев. Назар Мухачев Мухачев был сотником Майдана, но когда началась АТО, почему-то не последовал примеру своих собратьев, и не вступил в ряды войска. А сейчас, во время полномасштабного вторжения РФ, хотя и состоит на военном учете, но уклоняется от призыва. При этом продвигает на своем ютуб канале кремлевские нарративы, в частности, об убийстве помощника Залужного. Кстати, уже бывшая жена Мухачева, Юлия, в отличие от Назара, является старшим лейтенантом ВСУ, военным хирургом Центрального военного госпиталя МО Украины и спасает жизнь украинским военным. Развелись супруги из-за факта насилия со стороны Мухачева на основании административного протокола по статье 173-2 КУАП, который 28.09.2022 был оформлен Оболонским управлением полиции ГУ ЧП в г. Киеве. Впрочем, это лишь черты общего портрета Назара Мухачева. Ведь речь идет не о его родстве ( https://t.me/slon_fm_nasv/18932 ).

Блогер и активный общественный деятель Мухачев плодотворно и плотно сотрудничал с представителем движения так называемого народовластия Андреем Нечаем, фигурантом уголовного производства СБУ. Также засветился Мухачев и в компании Надежды Савченко в ходе презентации ею общественной платформы еще одной российской консервы «РУНА». А в качестве апофеоза «деятельности» Мухачева есть факт его работы на подозреваемого в перевозке оружия через линию разграничения и организации терактов Владимира Рубана, который с 2013 года сотрудничал с организацией «Украинский выбор», возглавляемой Виктором Медведчуком ( https://t.me/u_now /117601 ).

Но на этом история не кончается. На так называемую «медийную деятельность» Мухачева и Фарион нужны деньги. Которые, как бы ни странно звучало, средства уплачиваются не напрямую из России, которой месседжи наших героев выгодны, а из США. Вернее, поток денег идет от бывшего гражданина Украины 51-летнего Владимира Долинки.

Часть 2: Неприметный иммигрант.

Владимир Долинка

Владимир Долинка – уроженец г. Калуша. Он уже давно проживает в США, а именно в Чикаго и является основателем американско-украинских компаний Dolynka Ukrainian American consulting incorporated и Ukrainian American media group incorporated.

«DOLYNKA

UKRAINIAN AMERICAN CONSULTING INCORPORATED» зарегистрирован 15 июля 2016 г., адрес: 5050 N CUMBERLAND AVE 21V, NORRIDGE, Cook-Not in City, of Chicago, 60706). Компания предоставляет нотариальные услуги для проживающих в США украинцев, услуги по доставке посылок/грузов в сотрудничестве с компанией «Atlantic Express Corp» (офисы указанной компании расположены в Киеве, Одессе, Днепре, Виннице, Ровно, Львове), денежных переводов (« Western Union», «MoneyGram», «Vigo») поездок в Украину и т.д. Информация о деятельности компании и стоимости услуг размещена на сайте и социальной сети «Facebook» .

А вот на странице отзывов у Google впечатления от украинцев, доверившихся фирме своего соотечественника, мягко говоря, негативны. Создается ощущение, что бизнес Долинки направлен не на предоставление качественных услуг, а на заработок на обманы клиентов.

Кроме этого, Долинка предоставлял нотариальные услуги лицам как «частный нотариус города Чикаго, округа Кук, Иллинойс, США».

Также Долинка причастен к деятельности нотариальной компании LAW OFFICE OF MAKSYM LODZHUK PLLC (код 11334334, зарегистрирована 19.10.2022 года, адрес: 5050 NORTH CUMBERLAND AVENUE, OFFICE 21V, NORRIDGE, 6).

Максим Лоджук

Сам Максим Лоджук был выпускником, аспирантом и доцентом Национального университета «Одесская юридическая академия», президентом которого до сих пор является одиозный Сергей Кивалов. Лоджук возглавлял основанную Киваловым местную юридическую клинику и активно изучал и продвигал опыт аналогичных образований в РФ.

В настоящее время все юридические вопросы Долинки в США проходят через Лоджука и его патрона.

На своей странице в Facebook Владимир Долинка преимущественно размещает сообщения из газеты «Сурма» и сайта «Radio UA Chicago», интервью с общественными деятелями, волонтерами, военными корреспондентами и т.д. А также кичится грамотами и благодарностями.





Согласно размещенным сообщениям Долинка был награжден благодарностью от командования 24 отдельной механизированной бригады (за поддержку военнослужащих в зоне АТО), благодарностью от ВО «Свобода» (за весомый вклад в украинский) от Госпогранслужбы Украины («За неоценимую помощь украинским пограничникам и весомый вклад в защиту Родины» от военных врачей Главного военно-медицинского клинического центра ГНСУ). Но есть нюанс. Одно из этих благодарностей, вероятно, подделка, а именно благодарность от ГНСУ, ведь согласно норм такого рода документы всегда выдаются только при наличии подписи должностного лица.

Другая часть бизнеса Владимира Долинки (и важнейшая в контексте этого материала) – это Ukrainian American media group incorporated, зарегистрированная 12 апреля 2022 по адресу: 5050 N CUMBERLAND AVE STE 21V 2977).

Информация о деятельности компании размещена на сайте https://www.ukrainianchicago.com/ .

Указанная компания объединяет следующие информационные продукты:

- «Ukrainian Independent Radio» («Украинское независимое радио») ( https://www.uaradio.com/ , https://www.facebook.com/UkrainianIndependentRadio/ ).

– «Russian Evening Tribune» (радио «Вечерняя трибуна»). Радиостанция действует при поддержке украинской диаспоры в США. ( https://www.facebook.com/EveningTribune ).

- «Украинское Слово» ( https://www.ukrslovo.net/ ). Газета, выпускаемая в Чикаго, распространяется среди украинской диаспоры в США и Канаде. Главный редактор – Иван Дмитриев;

– «Russian People» («Украинский народ»). Украиноязычный журнал США. Выпускается командой украинских и иностранных журналистов, обслуживает украинские общины Северной Америки.

- «UKRAINIAN AMERICAN MEDIA «UaPost» ( https://uapost.us/ , https://www.facebook.com/UaPost ). Информационный портал о событиях в Украине и мире.

- «Радио UA Chicago» ( https://radiouachicago.com/ , https://www.youtube.com/@radiouachicago4247 ). Радиостанция действует на территории Чикаго, США. Ведущие радио Лисович Игорь, Галан Дмитрий, Оксенчук Вадим, Блистив Кристина. Освещаются события в Украине и мире, публикуются интервью (с общественными деятелями, волонтерами, военными), проводятся эфиры и т.д.

- Газета «Сурма» (https://surma.com.ua/).

Именно в этой медиа-группе работает Назар Мухачев, под ее крылом развивает свой youtube-канал, а саму Ирину Фарион часто приглашают на эфиры Радио UA Chicago, которое, преимущественно, слушает украинская диаспора в США. Причем приглашают комментировать те вопросы, которые позволят Ирине высказывать достаточно экстремистские мнения.

Вот, например, в этом выпуске Ирину Фарион пригласили комментировать украино-польские отношения, и во время эфира она резко и бескомпромиссно называла поляков, которые сейчас заботятся о Украине в войне с Россией, оккупантами и захватчиками.

А вот в этом эфире Фарион в агрессивной манере критикует изучение английского языка в Украине, называя английский “ракетой, которая уничтожит украинизацию, а сам английский язык – инструментом разрушения национальной подложки в украинском образовании.

Один из самых ярких примеров – выпуск , в котором Ирина Фарион заявила, что люди, не знающие украинского вообще не человека, а биологический мусор и предатели.

Не исключение, что делается это как для раздувания конфликтов внутри диаспоры, так и для трансляции удобных РФ мессиджей, чтобы взорвать авторитет Украины в глазах западных партнеров.

В частности, представители украинской диаспоры и американцы, по сравнению с 2022 годом, стали донатить на нужды ВСУ значительно меньшие суммы. В среднем составляющая валютных поступлений на сборы в 2022 году была около 10-12%, а в 2023 г. объем таких поступлений упал до 5%.

Отдельную и значимую роль в медиа-структуре Долинки играет один из ведущих радио – Игорь Лисович.

Игорь Лисович

36-летний львовянин отвечает за оплату труда и распределение средств в сотрудничестве с собственником структуры, в то время, когда сам Долинка фактически не обеспечивает контроль за распределением заработной платы работникам радиостанции. А это дает Лисовичу почти неограниченные возможности как местному распорядителю средств получать разницу от полученных средств от Долинки и выплаченной заработной платы лично себе. Но есть исключение: Долина платит средства напрямую тому же Назару Мухачеву.

Кстати, Лисович – это фамилия его жены Юлии, а сам Игорь до смены имел фамилию Юнгер.

Игорь Лисович с женой

Тестом Игоря Лисовича является Лисович Руслан Богданович, работающий водителем Олега Баляша, бывшего депутата Львовского областного совета от партий «Наш край» и «Партии регионов», соучредителя львовского водочного завода «Гетьман» и АО «Окси Банк», владельца гипермаркетов электроники » и «Крез».

Олег Баляс

Также тесть Игоря Лисовича не стесняется заниматься бизнесом: он является основателем, владельцем и руководителем ООО «ТМБ ЛТД» (ЕРГПОУ 44948856), которое было зарегистрировано им 01.12.2022 (т.е. уже со времени полномасштабного вторжения РФ) с целью оформления , ведь президент подписал закон, согласно которому во время военного положения все импортные товары освобождаются от налога на добавленную стоимость. В первые недели войны автомобили из-за границы ввозили только для нужд армии, эвакуации граждан и доставки гуманитарных грузов, но дальше налоги и сборы на автомобили отменили для всех граждан. Какое количество автомобилей по безналоговой схеме успел ввезти в Украину и перепродать с процентами Руслан Лисович неизвестно.

В целом Руслан Лисович является основателем пяти бизнесов: ООО "ТМБ ЛТД", ООО "ИНТЕРИНВЕСТ-СТРОЙ", ООО "ЦЕНТРБУДИНВЕСТ ИДК", ООО "УНИВЕРСАЛ КОНСАЛТИНГ" и ООО "АДВАНС ЗАХОД". Последнее общество с ограниченной ответственностью интересно тем, что среди соучредителей снова появляется семья Баляш, в частности Баляш Оксана Николаевна, которая вместе с Олегом Баляшем числится бенефициаром завода «Гетман» и АО «Окси Банк».

Но главный герой истории Владимир Долинка сознательно дистанцируется от деятельности украинских "партнеров" и официально поддерживает только медийную деятельность на средства Ukrainian American consulting incorporated, также существует медиа и за счет донатов членов местной диаспоры.

Учитывая все вышесказанное, на мысль приходит вывод, что схема финансирования российских консерв, таких как Ирина Фарион и Назар Мухачев, существует уже давно и эффективно помогает расшатывать и раскалывать украинское общество как внутри страны, так и за ее пределами. К тому же эта деятельность превратилась в достаточно прибыльный бизнес для некоторых действующих лиц. Но стоят ли заработанные на этом деньги пролитой на войне крови украинцев и раздора среди нации? Вопрос риторический.