Трижды Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун объяснил, что полиция, ГБР, не имеют права заниматься военными и их преступлениями, это дело для военной юстиции и прокуратуры.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«А она (ред. – военная прокуратура) существует, но в таком гипертрофированном состоянии. У нас нет военной юстиции, это беда нашей страны, наших законодателей, беда тех, кто не желает заниматься государством. У нас должна быть военная юстиция, у нас должен быть военный трибунал», – утверждает Святослав Пискун.

К тому же, добавляет гость программы, у нас военными преступлениями почему-то занимается ДБР. То есть, объясняет он, если солдат ворует автомат и идет с ним домой, а там его с оружием ловит полицейский и дальше это идет в ГБР.

Следовательно, бывший Генпрокурор спрашивает, разве это вопрос, которым должно заниматься ГБР, или, может, лучше обратиться в воинскую часть, в которой служил этот разгильдяй с автоматом? К тому же, добавляет он, при таких задержаниях постоянно происходят выстрелы, драки, потому что военная полиция не имеет права проверять, не имеет права задерживать, не имеет права останавливать.

«Что нужно сделать? Надо срочно создать военную полицию. Более того, нужно вернуть комендатуры, чтобы военного – пьяного, глупого или здорового – без документов доставили в комендатуру», - отмечает Святослав Пискун.

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