Трижды Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун объяснил, что выборы – это грязная борьба политиков, чего не может быть во время войны, к тому же такое количество украинцев за границей не сможет проголосовать.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как объясняет бывший Генпрокурор, дело в том, что о выборах президента запрета в Конституции нет, а вот о Верховной Раде есть, когда она может начать работать после военного положения. Тем не менее, добавляет он, в законе «О правовом режиме военного положения в Украине» написано, что какие-либо выборы в государстве во время военного положения не проходят.

«Этот закон нужно менять. Хорошо. Вопрос чисто законодательно-риторический: как проводить выборы во время военного положения? Выборы – это конкуренция, это борьба политиков, не совсем чистая, не совсем интеллигентная, я бы даже сказал больше, она грязная. Это обливание грязью, несмотря на фамилию, упоминание прошлых грехов, намеки на будущие, это расчленение команды, перетаскивание людей из одной команды в другую», – объясняет Святослав Пискун.

К тому же, добавляет он, это конкурентная борьба, где все субъекты избирательного процесса должны иметь равные права и возможности. А мы, констатирует гость программы, обеспечить этого сегодня не можем, ведь у Верховного главнокомандующего есть войска, есть силовики, есть телевидение, есть дипломатические службы во всем мире, которые будут целенаправленно работать на Верховного главнокомандующего.

«Чисто технический вопрос: если сегодня в Европе проживает 6-7 миллионов украинцев, то как они могут проголосовать на территории государства Украина? А это только консульство или посольство государства Украины. Даже в Польше 2 консульства, 1 посольство. Я спрашивал у дипломатов, сколько людей на прошлых выборах прошло через ваше консульство, посольство, и сколько могут проголосовать в день? Мне дипломат говорит: «Максимум до 5 тысяч, и это будет очередь с 5 утра до 11 вечера». А вы знаете, что на выборах есть временный срок. Вопрос: а что делать другим? Как им проголосовать?», – спрашивает Святослав Пискун.

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