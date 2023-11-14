Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун рассказал, как во время допроса Юлия Владимировна Тимошенко обозвала его и бросила в него свои запонки.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, у него с Юлией Тимошенко хорошие отношения последние 10 лет, но, когда по ней были уголовные производства, отношения были очень плохие. Попутно он вспоминает случай, когда они допрашивали Юлию Владимировну, сейчас это вспоминается с улыбкой.

«Я пришел на допрос, на разговор этот серьезный, а он пришел еще с двумя депутатами. Это был не допрос, это была беседа, но настолько она была жесткой, настолько она была принципиальна, что Юлия Владимировна обозвала меня свиньей при всех», - рассказывает Святослав Пискун.

На это, отмечает бывший Генпрокурор, он ответил: «Правильно, только не свинья, а кабан, потому что я родился в год Кабана, и благодарю, что вы это не забыли». А после этого, добавляет гость программы, Тимошенко сняла с себя запонки и бросила их в него, это произошло прямо за столом, она бросила запонки в Генерального прокурора.

«В дискуссии градус был такой, что, если бы она через стол до меня дотянулась, уж кто-то другой бы здесь вам сегодня рассказывать о себе. И мы потом вспоминали все это когда-то, уже через лет 10, было смешно, но тогда было не смешно», - добавляет Святослав Пискун.

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