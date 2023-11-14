Об этом он рассказал на своем канале.

«Сегодня я могу констатировать, что нет такого участка оккупированной украинской территории, к которому мы так или иначе не можем достать. У нас есть чем достать до любого участка и уничтожить любую цель на оккупированной территории. Вот этого мы наконец достигли», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, тем не менее, это связано с определенными рисками, ведь любая атака по объектам на оккупированных территориях заставляет наше вооружение приближаться к линии фронта. Как отметил Александр Кочетков, и наше вооружение, например, HIMARS, может стать целью для вражеских атак.

«Storm Shadow, SCALP – это крылатые ракеты воздушного базирования. Это самолеты, которые не подходят к линии фронта, где-то там с расстояния 50-70 километров с определенной высоты запускают эти ракеты, они летят более 300 километров и могут очень хорошо маневрировать в воздухе. И как раз они буквально созданы для того, чтобы уничтожать тот же Крымский мост», - заявил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, это критически важно: чего ждать в районе Бахмута, Авдеевки и Запорожья до конца года.

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