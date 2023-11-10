Об этом он рассказал на своем канале.

«Есть усталость от войны в россии, то есть каких-то там идейных уже нет, никто не ездит на фронт, кроме как за деньгами. Оружие тоже само себя не производит, а уничтожается оно гораздо быстрее, чем производится», - сообщил Борис Тизенгаузен.

Как отметил политтехнолог, поэтому россияне все больше и больше средств и ресурсов вкладывают именно в продвижение темы усталости Запада от Украины и от войны. Как отметил Борис Тизенгаузен, сейчас в мире действительно говорят уже меньше об Украине, чем год назад, но нельзя сказать об усталости западных стран от войны.

«Надо вообще уходить от термина «усталость от Украины» или «усталость от войны». Мы должны переходить к термину «работа над победой Украины над россией». Всё, у нас новый термин», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, волонтер Яна Матвийчук заявила: «Враг готовит мощную информационную атаку против волонтерского движения в Украине».

Также Politeka сообщала, что Александр Мусиенко рассказал о действиях ВСУ на левобережье Херсонщины: «Это перспектива перехвата инициативы».