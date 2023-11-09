Предпринимательница и волонтер Яна Матвийчук уверена: украинские волонтеры сейчас являются «целью номер один» для враждебных ИПСО. По ее информации, вражеские спецслужбы сейчас реализуют масштабную кампанию, базирующуюся на массированных информационных атаках против активных членов общества. Цель очевидна: россияне пытаются уничтожить волонтерское движение в Украине, ослабив таким образом поддержку военных на фронте. О чем именно речь и как враг пытается повлечь за собой глобальный раскол в украинском обществе, пишет в статье Фокус.

Яна Матвийчук: «Мне известно о подготовке информационных атак против волонтеров»

В инфопространстве наблюдается очередная активизация вражеских информационных вбросов, которые умышленно и неумышленно распространяют украинцы. Теперь российские спецслужбы сменили тактику. Их цель полностью уничтожить украинское волонтерство, и ради этого враг готов организовать индивидуальную кампанию против каждого активиста.

Персональные атаки — это что-то новое, ведь раньше вбросы носили более размытый характер, а объектами становились лидеры мнений и топовые госслужащие. Сейчас спецслужбы сконцентрировались на так называемом среднем классе: активных членах гражданского общества, которые сильно помогают, но не фигурируют в СМИ и соцсетях. В частности, отдельная кампания готовится против Яны Матвийчук.

В чем причина? Их много, и одна из самых важных, по мнению Яны Матвийчук, — отсутствие «скорой победы» россиян под Авдеевкой. Представители вражеских спецслужб отдают себе отчет: устойчивость украинских защитников напрямую зависит от активной общественности. Именно волонтеры, в отличие от неповоротливого государственного механизма, способны срочно покрыть неотложные потребности войска в дронах, автомобилях, медикаментах, оборудовании.

Поэтому, когда враг осознал, что стремительного прорыва фронта не достигнет, он сконцентрировался на расшатывании украинского тыла. «Первые ласточки» в виде выгодных для россиян тезисов уже появились в украинском инфопространстве. Яна Матвийчук утверждает, что сейчас враг готовит тезисы против многих волонтеров и других активистов: в частности, и против него.

Один из известных примеров – информационный вброс об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Откуда появилась информация, всколыхнувшая общество? Первым ее публично озвучил нардеп Владимир Арьев: опубликовал сообщение в Facebook, ссылаясь на надежные источники. Он утверждал, что глава Минобороны уже инициировал процесс отставки Главнокомандующего. Через несколько часов Арьев опроверг информацию. Но это уже не имело значения: новость распространилась, попала в СМИ, повлекла за собой обсуждение на ТВ и в соцсетях.

И хотя скоро пришло осознание, что «отставка Залужного» — это лишь часть вражеской ИПСО, нашлись люди, которые поддерживают такую ​​идею и противники. Дискуссии между ними продолжаются и сейчас. Это именно то, к чему стремился враг — раскол украинского общества.

По мнению Яны Матвийчук, представители власти и военного руководства уже не раз были и еще будут под ударом информационных вбросов. Но сейчас российские спецслужбы открыли «новый фронт» и собираются атаковать волонтеров — людей, организовавших мощную помощь с первых дней полномасштабной войны. По мнению врага, это поможет взорвать доверие населения к волонтерам и распространить мнение, что помощь общества не несет никакой пользы. Именно для этого волонтеров будут поливать грязью: чтобы им перестали верить и те, кто донатят, и те, кто ждет поддержки.

Яна Матвийчук об информационных вбросах: «Враг выходит на главные СМИ и готов платить любые суммы»

Волонтер Яна Матвийчук утверждает, что сейчас идет подготовка вражеской информационной атаки, и она является одной из целей российских спецслужб. Яна Матвийчук помогает ВСУ, парамедикам и добровольцам с первых дней полномасштабного вторжения. Всего за несколько недель весной 2022 года ей удалось аккумулировать более 100 млн грн на нужды защитников. Также организована мощная помощь Запорожскому военному госпиталю. Сейчас Яна направила усилия на поддержку батальона "Братство" и парамедиков в Запорожском направлении. Так, медицинская координатор Оксана Корчинская выразила благодарность Яне Матвийчук за ее активную общественную деятельность.

Сейчас Яна Матвийчук получила информацию о подготовке грязной пиар-кампании против нее. Она узнала, что в главные украинские СМИ обращаются неизвестные лица и пытаются разместить заказные материалы о Яне Матвийчук и других волонтерах. Цель этих публикаций – уничтожение репутации активистов в глазах общественности. За публикацию статей редакторам предлагают большие суммы. Так что рано или поздно, эти материалы появятся на сайтах. Когда это только вопрос времени.

Крупные волонтерские организации и топовые волонтеры регулярно становятся жертвами подобных акций. Но они слишком мощные и обладают сверхвысоким вотумом доверия от общества, поэтому почти без потерь переживают вбросы и очернения.

А что будет с волонтерами «среднего звена»? Зачем вообще россиянам тратить ресурс на них? Яна Матвийчук предполагает, что враг тестирует новый подход, цель которого — уничтожение волонтерского движения и окончательный раскол общества. Влиять на самых известных волонтеров трудно, а вот уничтожить репутацию менее известных гораздо легче и действеннее. Если этот метод будет успешным, украинское инфопространство захлебнется публичными «обвинениями», «журналистскими расследованиями» и другими вымышленными фактами об общественных активистах.

Яна Матвийчук утверждает, что сейчас может стать целью неприятельского эксперимента. Она не считает себя лидером мнений и не популяризирует свою деятельность в СМИ. При этом она, кроме помощи армии, поддерживает через благотворительный фонд Women's Aid International пожилых людей, граждан с инвалидностью, вынужденных переселенцев в Днепровском и Дарницком районах Киева. Также Яна Матвийчук передала на фронт несколько эвакуационных автомобилей для транспортировки раненых, помогает военным, которые сейчас проходят реабилитацию в тылу. И именно эти факты ее деятельности собираются очернять враги в проплаченных публикациях.

Что делать в такой ситуации? Хочется посоветовать читателям критически воспринимать какие-либо сообщения и искать первоисточники. Именно взвешенный подход к публикациям поможет устоять перед нашествием враждебных тезисов ИПСО. Если же украинское общество снова будет неразборчиво доверять информации в публичном пространстве, волонтерское движение в Украине будет уничтожено. Что это значит в контексте нашей войны? Ответ очевиден.