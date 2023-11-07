Журналист Эдуард Глеза сообщил, что «Телеграмм» в некоторых случаях может передавать данные о пользователях даже спецслужбам россии.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«У нас есть киберполиция, и она активно мониторит каналы, которые организовывают кибератаки. А еще Центр противодействия дезинформации отслеживает пророссийские каналы. Но бороться с этими явлениями администрация Павла Дурова не помогает. У украинских правоохранителей нет прямых контактов с офисом «Телеграмма»», - заявил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, разработчики «Телеграмма» утверждают о якобы высоком уровне приватности и непредоставлении государствам данных о пользователях мессенджера. Как отметил Эдуард Глеза, на самом деле это не так, и Телеграмм активно сотрудничает с властями Германии, а также может передавать данные о пользователях спецслужбам россии при условии судебного подозрения в том, что определенный человек причастен к террористической деятельности.

«На самом деле «Телеграмм» – это дилемма украинского общества, потому что, с одной стороны, есть много опасностей и недостатков. А вот с другой стороны, украинские власти сами используют мессенджер. Там действительно много каналов представителей локальной или национальной власти», - заявил Эдуард Глеза.

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