Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 44 тысячи гривен. В Государственный бюджет взыскано 46 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 1 млн 481 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 1 млн. 757 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 639 тыс. гривен.
Наиболее резонансным за нарушением требований природоохранного законодательства стала Кировоградская область.
Инспекцией Приднепровского округа предъявлена претензия гражданам на сумму 691 тыс. 713 грн. за незаконный отлов ценных видов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова на реке Овнянка между населенными пунктами с. Счастливое и с. Гаек на территории Попельнастовского сельского совета Александрийского района.
Проведен расчет ущерба на сумму 550 тыс. 698 грн. за осуществление, неустановленными лицами, незаконного отлова водных биоресурсов в Каменском водохранилище г. Днепр возле садового общества «Днепр 2» г. Светловодск на территории Светловодской ТГ Александрийского района, запрещенными орудиями лова (сетками мисиновыми) с превышением суточной нормы ском водохранилище, чем грубо нарушены правила использования объектов животного мира. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в Александрийский РИН ГУНП в Кировоградской области.