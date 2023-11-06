С 27 октября по 02 ноября 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 80 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 157 протоколов об административных правонарушениях.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.





Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 44 тысячи гривен. В Государственный бюджет взыскано 46 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 1 млн 481 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 1 млн. 757 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 639 тыс. гривен.

Наиболее резонансным за нарушением требований природоохранного законодательства стала Кировоградская область.

Инспекцией Приднепровского округа предъявлена ​​претензия гражданам на сумму 691 тыс. 713 грн. за незаконный отлов ценных видов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова на реке Овнянка между населенными пунктами с. Счастливое и с. Гаек на территории Попельнастовского сельского совета Александрийского района.

Проведен расчет ущерба на сумму 550 тыс. 698 грн. за осуществление, неустановленными лицами, незаконного отлова водных биоресурсов в Каменском водохранилище г. Днепр возле садового общества «Днепр 2» г. Светловодск на территории Светловодской ТГ Александрийского района, запрещенными орудиями лова (сетками мисиновыми) с превышением суточной нормы ском водохранилище, чем грубо нарушены правила использования объектов животного мира. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в Александрийский РИН ГУНП в Кировоградской области.