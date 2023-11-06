В рамках проекта Cosmolot Airlines состоялась вторая передача модернизированных ударных БПЛА Punisher подразделениям ВСУ. В общей сложности уже 31 инновационных устойчивых к РЭБ БПЛА усилили передовую и помогают ВСУ эффективно выполнять боевые задачи.

Новое поколение Punisher устойчиво к РЭБ, тихое, незаметное, точно поражающее позиции врага в глубоком тылу, куда не достает артиллерия. Модернизированные БПЛА позволяют уничтожать вражескую технику на миллиарды долларов, а дистанционное управление дронами сохраняет жизнь украинских защитников.

“Punisher – многоцелевой и очень важный для разведки и уничтожения стационарных целей врага БПЛА. С которым подразделение, в котором я служу, работает почти два года. Плюсов в Punisher много, например, экипажи из Punisher могут находиться на более отдаленных, условно более безопасных позициях и наносить удары с меньшим риском для своей жизни, чем пилоты FPV-дронов или Mavic'ов. Если говорить о разведке, почти после каждого вылета разведки пополняются уточненными данными. В новой модернизации Punisher больше не чувствителен к РЕБ врагу и имеет лучшие баллистические характеристики и большую дальность полета. Вообще, производство БПЛА такого уровня во время войны, сотрудничество различных бизнесов с Силами Обороны — это хороший пример правильного взаимодействия» — Андрей Хливнюк, рядовой Сил Обороны, пилот БпЛА Punisher, лидер группы Бумбокс.

Ранее COSMOLOT отчитывались о передаче первой партии ударных БпЛА, состоявшей из 15 дронов, на этот раз бойцам было передано 16 новейших БпЛА Punisher. Всего проект по созданию мощного частного ударного флота Cosmolot Airlines для ВСУ будет насчитывать 50 БпЛА, и в ноябре последняя партия дронов усилит еще десяток батальонов.

Украина не просто завершает собственную борьбу за освобождение, эта война — возрастная борьба за политическое и геополитическое становление Европы и Европейского Союза. Украинский бизнес и предприниматели - опора правительства и важная составляющая поддержки Вооруженных Сил Украины.

Главной задачей бизнеса остается сохранять рабочие места, удерживать лучшие ИТ-таланты внутри страны, платить налоги, поддерживать граждан и упорно помогать армии. Таким бизнесом является Cosmolot. Поэтому я выбрал инвестировать именно в эту компанию. Первоначально я инвестирую в украинских героев и в победу Украины. А Cosmolot делает это каждый день самыми эффективными и действенными путями.

Эти пути снабжают украинских защитников необходимым. Ибо, сидя в окопах и в сложных боях, наши воины не должны думать, где и как взять дрон, авто или другое снаряжение. Они не должны просить людей помочь и думать, как закрыть внеочередной сбор. Это должны делать мы, пока защитники рискуют жизнью. Мы – это украинский ответственный бизнес.

Cosmolot будет делать это дальше. Это только начало. Приглашаем украинское, европейское, мировое бизнес-сообщество и предпринимателей присоединиться к нам. Только объединяя усилия, мы создадим мирное будущее» — комментирует Арнульф Дамерау, главный инвестор компании COSMOLOT.



