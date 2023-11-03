Во исполнение поручения министра Минсреды Руслана Стрельца Госэкоинспекция усиливает работу по фиксации и исчислению ущерба окружающей среде.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Во время визита в Полтавскую область министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец поручил Государственной экологической инспекций Украины использовать все имеющиеся инструменты и усилить работу по фиксации и исчислению ущерба окружающей среде.

расчет ущерба окружающей среде работниками Госэкоинспекции

2 ноября в системе «Экоугроза» Инспекция Центрального округа получила обращение от гражданина А.Кулинича о том, что в Стасе Полтавского района Полтавской области местная птицефабрика загрязняет отходами жизнедеятельности птиц землю и атмосферный воздух. Сразу же на место происшествия выехала инспекторская группа во главе с Игорем Горжием, которая провела все необходимые замеры и отобрала образцы почвы. В настоящее время работники отдела инструментально-лабораторного контроля проводят исследования отобранных проб. О результатах исследований будет сообщено дополнительно.

В случае подтверждения загрязнения указанного объекта в правоохранительные органы будут направлены все материалы для доказательства вины ЧАО «ПОЛТАВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» и взыскания размера ущерба нанесенного окружающей среде.