В совещании приняло участие руководство Госэкоинспекции во главе с и.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины Игорем Зубовичем. Во время заседания была представлена ​​информация об ущербе, нанесенном окружающей природной среде в результате вооруженной агрессии российской федерации, а также об ущербе, нанесенном окружающей среде Полтавской области.

По результатам совещания был принят ряд важных решений и намерений:

Расчет ущерба окружающей среде, вызванный постоянными обстрелами РФ. За время полномасштабного вторжения Россия совершила более 2,7 тысяч преступлений против окружающей среды, ущерб от которых оценивается более чем в 2,1 трлн гривен. Из этой суммы ущерб окружающей среде Полтавщины составляет более 1 млрд гривен. Была определена необходимость привлечения агрессора к ответственности и поручено Государственной экологической инспекции Украины использовать все имеющиеся инструменты для фиксации и учета ущерба окружающей среде.

Развитие инфраструктуры и решение проблем с отходами в регионе. Полтавщина на сегодняшний день имеет около 16% от общего количества свалок по Украине, которые нужно ликвидировать. Поручено экологическим инспекторам тщательно проверять места накопления отходов в регионе и ежемесячно отчитываться о проделанной работе. Планируется также создание современной мусорообрабатывающей инфраструктуры в рамках инвестиционных проектов, поддержанных Европейской Комиссией.

Экологическая безопасность остается важным вопросом, и будет проводиться тщательная проверка текущих окружающих вопросов, таких как качество воды и загрязнение от хозяйственной деятельности.

Обеспечение людей топливной древесиной и помощь в прохождении отопительного сезона этого года является одной из важных миссий. Для Полтавщины важно обеспечить сельское население топливной древесиной, и ГП "Леса Украины" работает над этой задачей.

Усилия объединяются для обеспечения качественных изменений в регионе и сохранения окружающей среды.