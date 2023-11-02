Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» отметил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Украины Арсений Пушкаренко, подводя итоги встречи на Мальте советников мировых лидеров по вопросам безопасности и внешнеполитических.

«Украина начала уникальный формат международных встреч, и это позволило постоянно расширять круг участников: если в Копенгагене участие во встрече приняли 15 делегаций, в Джидде — 43, то Мальту уже посетили представители 66 стран и международных организаций. И это значительная победа Украины и результаты титанической работы Офиса Президента во главе с Андреем Ермаком, Министерства иностранных дел, Офиса омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца и моих коллег из Верховной Рады», – отметил народный депутат.

Парламентарий разъяснил, что участники встречи в первую очередь обсудили механизмы реализации первых пяти пунктов Формулы мира. В частности, были предложены конкретные шаги по обеспечению ядерной безопасности. В этой сфере наработанный план действий предполагает вывод войск агрессора из Запорожской АЭС и передачу ее под полный контроль Украины, а также усиление роли МАГАТЭ. Предложено изучение механизмов ответственности за несоблюдение принципа ядерной безопасности. Также предполагается разработка модели энергетической устойчивости, которая должна предотвращать нарушения энергетической безопасности и сделать невозможным использование энергетики как рычага влияния в актах агрессии.

«В рамках обеспечения продовольственной безопасности предлагается, в частности, усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры Украины. Следует отметить и необходимость разминирования морских путей в Черном море. Также рекомендовано поддержать страхование судов и грузов, перевозимых через морские порты Украины», – пояснил Арсений Пушкаренко.



Еще один пункт Формулы мира, который обсудили во время встречи, – возвращение наших военнопленных и заложников. Особое внимание было уделено возвращению домой вывезенных россией украинских детей. В частности, речь шла об инициативе Канады по созданию на этот счет большой международной коалиции. План действий по возвращению заложников и депортированных украинцев предусматривает создание международной мониторинговой группы, которая должна организовать сбор информации о них, обеспечить доступ к местам их содержания, а также разработать дополнительные санкции против России и ее официальных лиц за нарушение международного гуманитарного права.

«Во время встречи также было рекомендовано сосредоточиться на реформе Совбеза ООН. Государство-агрессор не может иметь права вето в Совбезе. Предусматривается усиление роли Международного суда ООН путем признания обязательной юрисдикции суда во всех спорах по поводу нарушений Устава ООН. Предлагается создание системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств», - отметил нардеп.

Как отметил Арсений Пушкаренко, Формула мира обеспечивает реализацию положений Устава ООН по прекращению агрессии против Украины, устранению ее последствий и наступлению справедливого мира. И как бы Россия и ее сателлиты ни старались продвигать нарратив о «локальном конфликте», сегодня у мирового сообщества есть четкое понимание, что неоправданная агрессия России против Украины — это угроза и вызов мировой архитектуре безопасности. И сегодняшнее обострение на Ближнем Востоке только подтверждает актуальность широкой имплементации Формулы мира и потребности скорейшего проведения Глобального саммита мира.

Отдельно нардеп отметил важность участия во встрече представителей Бразилии, Индии и ЮАР, входящих в БРИКС, а также представителей многих стран Глобального Юга.

«Встреча на Мальте – это еще один важный шаг к проведению Глобального саммита мира. Ведь все большее число стран понимают, что Украинская Формула мира приобретает глобальные масштабы и призвана стать набором универсальных механизмов возвращения действия силы международного права. Суть наших предложений проста и ясна – справедливый мир на основе международного права», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.