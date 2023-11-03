Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Эрдоган – это авторитарный правитель, и он рассказывает нам сейчас о защите мусульман. Но возникает вопрос, ведь именно Турция пошла войной в Сирию и Турция убивали курдов. Поэтому не нужно сейчас рассказывать, что Эрдоган – такой защитник мусульман», - сообщил Георгий Биркадзе.

По словам политического деятеля, Эрдоган – это политик, победивший в выборах и имеющий политические амбиции больше, чем у Наполеона. Как отметил Георгий Биркадзе, для Эрдогана важно держать планку важного геополитического игрока среди мусульманских стран и оставаться номером один в мусульманском мире.

«Он миллиардер, у него очень много денег, и Эрдоган хочет таким образом обрести себе имя, вот и все», - заявил Георгий Биркадзе.

Как писала ранее Politeka, политический эксперт Георгий Биркадзе рассказал о причинах антисемитских выступлений в Дагестане: «Это еще не конец».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог предположил, какая ситуация может сложиться в россии: «Будут рекомендации покидать гражданам Израиля российскую федерацию».