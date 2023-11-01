Украина входит в первую десятку стран с наибольшей численностью бездомных животных, в настоящее время в помощи волонтеров нуждаются примерно 140 тыс. животных, сообщила соучредитель Всемирной ассоциации по животным Украины (UPAW) Оксана Кошак.

"В начале войны количество запросов было на ориентировочно 50 тыс. животных, и это, я напомню, только те, кто имеет опекунов и о которых заботятся люди, мы не знаем точного количества тех, о ком не заботится никто. На сегодняшний день количество запросов на помощь составляет 140 тыс. животных", - сказала она во время круглого стола на тему "Защита прав домашних животных в Украине. Проблемы отсутствия единой системы во время войны" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в среду.





По ее словам, 84% животных, попадающих в коммунальное предприятие по отлову животных во Львове, были выброшены хозяевами. 11% животных – это потерянные животные и только 5% – это наследственно беспризорные, то есть те, которые были рождены на улице.

Она также отметила, что, хотя на уровне государства не принято решение о создании Реестра домашних животных, во Львове он существует на уровне города.

Кошак уточнила, что 40% владельцев животных, зарегистрировавших своих любимцев, не знали о важности регулярной вакцинации их от бешенства или вообще никогда не вакцинировали своих животных. Поэтому, считает она, регистрация животных в государственном реестре должна быть при обязательной вакцинации.

Врач ветмедицины и управляющий партнер сети ветклиник "Алден-Вет" Ярослав Тищенко добавил, что информация о новых случаях бешенства поступает со всей страны: от Львовщины до Днепропетровской области. В Харьковской области в этом году было более 2000 обращений от людей, раненных животных с бешенством. И это почти на четверть больше, чем в прошлом.

По информации Тищенко, сейчас известно о 10-15% случаев бешенства, но на самом деле масштабы гораздо больше.

"Отсутствие сложившейся культуры ответственного собственника, который регулярно делает необходимые прививки, и, соответственно, отсутствие контроля со стороны государства создали условия, при которых Украина получила статус неблагополучной страны и заняла первое место в Европе по уровню заболеваемости животных бешенством", - сообщил он.

Всего в Украине насчитывается около 5 млн животных, почти 20% из которых – бездомные. Динамика увеличения их численности в результате полномасштабного вторжения увеличивается в геометрической прогрессии. Так, по данным организации UAnimals, только за первый год войны количество кошек и собак в приютах выросло на 60%. Эвакуация животных из зон боевых действий происходит каждый день, но мест в приютах не хватает.