Ведь именно сегодня Минсреды взяло курс на разрушение Госэкоинспекции под эгидой реформы, чтобы вбухать 160 миллионов гривен на создание аналогичного органа.



Фактически ведомство Руслана Стрельца хочет успешно «освоить» средства на смену вывесок, на что уже неоднократно обращала внимание общественность и народные депутаты. Люди отмечали, что подобные методы недопустимы во время полномасштабного вторжения, когда Госэкоинспекция является единственным органом, ведущим подсчет ущерба от нашествия оккупантов окружающей среде. А народный депутат Елена Криворучкина даже назвала эти попытки подыгрыванием россиянам.





Во время обсуждения народный депутат Олег Бондаренко, председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования ВРУ, подчеркнул, что реформа системы экологического контроля назрела уже давно – в Верховной Раде уже несколько лет лежит законопроект 3091 «О государственном экологическом контроле», который никак не могут принять.

Но, по словам Олега Бондаренко, реформа должна производиться исключительно законодательно, а не решениями Кабинета министров или подзаконными актами.

«Модель должна быть закреплена не в подзаконных актах, не в решениях правительства – это должна быть закреплена реформа в Законе. И именно это будет закреплено в законопроекте 3091, который мы, надеюсь, объединив усилия, доработаем до конца. К тому же мы не можем откладывать это на «после войны». Мы должны проводить эту деятельность сейчас», – уверен Олег Бондаренко.





В свою очередь, на обсуждение отреагировала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок. Эколог уверена, что сейчас нужны решительные действия, а не сидеть и ждать, пока проблема «рассосется» сама собой.

«Неужели реально часть нардепов, представители Минсреды и другие ответственные думают, что проведя кучу очередных обсуждений типа «еще вчера должны были провести реформу экоконтроля (что угодно можно сюда подставить)», «надо срочно что-то делать» и т.д, - что оно как-то самое рассосется? Сколько можно толкнуть воду в ступе? Кто мешает??? Чья это задача? Никто не спорит о необходимости реформы! А кто же реформу, ее дорожные карты и финансирование должен обеспечить? Похоже, ждем «волшебника на голубом вертолете….» Или другой сценарий - «бросить на обсуждение никудышный проект Распоряжения, чтобы вокруг было поимитировать»… Решения давно очевидны, если бы была реальная политическая воля», – уверена Людмила Цыганок.