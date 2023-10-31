Украинский бизнесмен, основатель и владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа незаконно прилетел и приземлился на одном из фермерских полей в Хорватии с целью охоты на кабанов. Теперь ему грозит большой штраф.

Об этом сообщает издание Jutarnji list. Инцидент произошел 17 октября на поле хорватской агропромышленной компании PPK Karlovac в 50 км от столицы страны Загреба.

Там обнаружили вертолет Robinson R66 Turbine с номером UR-HAA, владельцем которого является Игорь Мазепа.

Воздушное судно увидели местные жители, а поскольку у него никого не было, они вызвали полицию.

Позже почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич рассказал изданию, что после внезапного прибытия Мазепы в Хорватию вертолетом он разговаривал с ним. Бизнесмен сказал ему, что в протоколе полета произошла ошибка, из-за чего он сожалеет.

При этом отмечается, что Мазепа часто бывает в Хорватии и на этот раз прилетел, чтобы охотиться на кабана.

По факту незаконного пересечения границы и приземления в Хорватии вертолета Мазепы возбуждено уголовное дело, в результате которого владелец компании Concorde Capital должен выплатить крупный штраф. Но, как пишут журналисты, это не должно быть большой проблемой для богатого инвестиционного банкира.







Источник ЕП.