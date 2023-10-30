Инфографика, представляемая Госэкоинспекцией, помогает всем лучше понимать серьезность влияния вооруженной агрессии российской федерации на окружающую среду и окружающую среду.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Это влияние ощутимо в разных аспектах:

Загрязнение водных источников: вооруженные конфликты часто приводят к загрязнению водных источников, что ставит под угрозу питьевую воду и водные экосистемы.

Деградация почв: открытый огонь и другие военные действия приводят к деградации почв, что негативно влияет на сельское хозяйство и продовольственную безопасность.

Утрата биоразнообразия: вооруженные конфликты приводят к потере биоразнообразия из-за разрушения природных сред и массового вымирания видов.

Глобальное влияние: ущерб, причиненный окружающей среде вследствие вооруженной агрессии РФ, оказывают глобальное влияние, поскольку они касаются климатических изменений и экологических вызовов.