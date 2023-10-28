Итоги Второго парламентского саммита Международной Крымской платформы, состоявшегося на этой неделе в Праге, в эфире телемарафона «Единые новости» подвел нардеп Арсений Пушкаренко.

В первую очередь он поблагодарил Чешскую Республику за поддержку Украины и за инициативу проведения саммита, который в этом году собрал спикеров и вицеспикеров из 69 государств из 5 континентов. Столь высокий уровень представительства, по его мнению, свидетельствует о том, что Украина добивается консолидации не только в Европе, но и во всем мире.

Это однозначно расширение представительства стран-участниц по сравнению с Первым парламентским саммитом, который состоялся год назад в Загребе, в котором приняли участие делегации 43 стран. И это произошло благодаря важному моменту, на который обратил внимание Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите: Крымская платформа становится крепче за счет использования энергии демократического мира. Мы действительно объединяем мир. И на саммите можно было увидеть консолидацию сил всех стран-участниц и даже гордость делегатов за то, что их государства находятся в свободных и демократических странах — среди тех, кто поддерживает Украину и отстаивает не только ее свободу, но и безопасность всего мира», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.





По его наблюдениям даже парламентские представители тех стран, правительства которых не всегда решительно поддерживают наше государство, в своих выступлениях однозначно декларировали: Крым — это Украина, и никаких компромиссов в этом вопросе не может быть.

«Это большая победа на международной арене, которую удалось добиться благодаря колоссальной работе Президента Украины Владимира Зеленского, Офиса Президента во главе с Андреем Ермаком и Министерства иностранных дел Украины. Они не позволили вынести Крым за пределы международной повестки дня, как того почти добилась России в свое время, а наоборот – сделали его неотъемлемой частью международной поддержки Украины», — подчеркнул парламентарий.

Среди других вопросов, обсуждавшихся на Втором парламентском саммите Международной Крымской платформы и по которым была четкая определенность учеников, Арсений Пушкаренко выделил следующие:

• Россия совершила неоправданную агрессию против Украины, и начало этой агрессии – 2014 год;

• все суверенные украинские территории должны быть деоккупированы, а российские войска – выведены с украинской земли;

• наши военнопленные и гражданские заложники, особенно это касается незаконно вывезенных россией украинских детей, должны быть возвращены в Украину;

• Россия должна компенсировать все убытки, причиненные в результате своей агрессии против нашей страны;

• Украинская Формула мира, основанная на принципах международного права и демократических ценностях, должна получить максимально широкую поддержку.

Народный депутат особо отметил живую и эмоциональную поддержку участниками парламентского Саммита выступления Владимира Зеленского.

«Особенно интересно было наблюдать за позитивным оживлением присутствующих, когда Президент отметил, что благодаря усилиям Сил безопасности и обороны Украины российский флот уже не способен контролировать западную часть Черного моря, и Россия планирует переместить значительную часть остатков черноморского флота на новую базу, на оккупированную часть Грузии», - сообщил Арсений Пушкаренко. Также он отметил важность и своевременность призыва Президента Украины к присутствующим на саммите руководителям парламентов об усилении парламентского контроля за соблюдением санкций в отношении России и недопущения их обхода.

В целом, по наблюдениям Арсения Пушкаренко, Второй парламентский саммит Международной Крымской платформы показал: сомнений в возвращении Крыма под контроль Украины уже не существует.

«Это только вопрос времени, которое следует использовать на то, чтобы согласовать стратегию деоккупации и обеспечить максимальную поддержку Украины. И межпарламентская составляющая в этом процессе очень важна, ведь Парламент — это институт, который непосредственно представляет волю своего народа», — подчеркнул он.