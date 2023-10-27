Адвокат Украинской православной церкви, известный американский юрист Боб Амстердам, сегодня обратился ко всем депутатам Верховной Рады с предупреждением об опасных последствиях поддержки ими законопроекта о запрете УПЦ.

Об этом пишет Фраза. Пресс-релиз обращения опубликован на сайте адвокатской компании Amsterdam&Partners.

В письме, которое он направил в ВРУ (прилагается), Боб Амстердам предупредил депутатов, что в случае принятия этот законопроект потребует от верующих перейти в избранную государством ветвь православия — вновь созданную Православную церковь Украины (ВТО). Указывать людям, как они должны молиться, есть нарушение прав человека, отмечает американский адвокат.

Украина взяла на себя серьезные международно-правовые обязательства уважать и соблюдать международные права человека, включая свободу вероисповедания, указывается в письме Боба Амстердама в адрес народных депутатов. Законопроект 8371 нарушает эти основные обязательства украинского государства. Он предпочитает избранную и поддерживаемую государством ветвь православия, запрещая институт богослужения, который предпочитают миллионы украинцев.

Нет никакого оправдания, которое могло бы освободить Украину от соблюдения обязательных международно-правовых норм, отмечает адвокат. Ни исторические религиозные связи, ни возможность иностранного влияния не могут перевесить право на свободу вероисповедания. В демократическом обществе у государства нет полномочий принимать решение о канонических связях той или иной церкви с другими ветвями православия или безосновательно в этом отношении ссылаться на требования национальной безопасности. Не предоставлены доказательства, которые демонстрировали бы иностранный контроль над Украинской Православной Церковью.

Боб Амстердам предупредил депутатов Верховной Рады, что поддержка этого закона также может привести к их персональной ответственности за нарушение прав собственного народа. Ключевые союзники Украины, включая США, ЕС и Великобританию, регулярно вводят индивидуальные санкции против виновных в нарушениях прав человека, гораздо менее вопиющие, чем содержащиеся в законопроекте 8371.