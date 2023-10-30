Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что да, действительно можно иметь несколько паспортов и иметь несколько гражданств. Но я, например, не готов менять свое гражданство ни на какое, ни на гражданство США, Британии или другое», – заявляет Георгий Биркадзе.

По его мнению, это правильный шаг, но сейчас принимать такое решение очень не вовремя. В частности, напоминает эксперт, у нас в стране все еще много сторонников Советского Союза, сторонников наших врагов, россиян, и они только и мечтают как-то сделать все, чтобы ударить под дых нашей стране. Поэтому, утверждает он, сначала нужно разобраться с этим, а потом уже через 15-20 лет ввести множественное гражданство.

«Мы знаем этих всех Жеваго, знаем всех этих харьковских, которые сбили человека на машине и уехали, мы знаем этого Авакова, его друзей, которые по 40 миллионов долларов вывозили в чемоданах и получали заграницей другое гражданство. Поэтому я считаю, что сегодня «не на часі» это делать, это нужно будет сделать, но не сейчас», - отмечает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, гражданство Украины – это уже и сейчас круто, но после окончания войны с россией, когда мы победим, желающих получить украинское гражданство будет очень много. Поэтому, убежден он, пока с таким решением не стоит торопиться.

Как сообщала Politeka, Атаманова рассказала, какое место занимает Украина в сегодняшнем геополитическом раскладе.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, каким будет будущее Крыма после деоккупации.





