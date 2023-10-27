Певица Наталья Бучинская продолжает пленить сердца пользователей тектока. Недавно в сети вирусилась ее песня "Жоржины", а теперь есть тысячи роликов с новым треком "За тучами".



Он также заполонил ютуб и занимает 3-ю позицию на вкладке "В тренде".

Трек "За тучами" уже заполонил тикток. Эту композицию уже не раз перепели, под нее снимают атмосферные ролики, отмечая, что Наталья Бучинская снова заполонила сердца новым треком о любви. В основном, пользователи тиктока снимают ролики, в которых звучит припев: