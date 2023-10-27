Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что российская пропаганда хочет показать россиянам, что у армии рф нет особых проблем на фронте.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вот как работает российская пропаганда, как формируются вообще новости и как формируются сюжеты можно разобрать на примере очень простого сюжета про визит шойгу в пункт управления группировкой «Восток». Ну казалось бы, это проходной сюжет», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, шойгу поручил во время этого визита проконтролировать обеспечение зимней формой вот этих российских оккупантов и рассказал, что Украина несет колоссальные потери в авиации. Как отметил Борис Тизенгаузен, сюжет получился простой, хотя визит шойгу – это событие не рядовое.

«Как это работает? Вот прилетает шойгу и говорит, что нужно обеспечить зимней формой военных. То есть он не говорит, что всё супер, он признает проблемы, но проблемы эти несущественные. То есть вот через какое-то время будет отчет, что все обеспечены зимней формой. И если убрать все реальные проблемы и обозначить проблему несущественную, тогда всё неплохо выглядит», - сообщил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, россияне жестко поплатились за наступление на Авдеевку: что происходит прямо сейчас.

Также Politeka сообщала, что оккупанты начали новые действия под Авдеевкой, что происходит на передовой: «Придется отступить».