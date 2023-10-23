Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.





Сегодня в Украине День рекламиста и есть возможность снова обсудить вопрос о цинизме и маразме размещения политической рекламы, джинсы и фактически политической рекламы под видом социального рекламирования фондов действующих политиков во время войны.

Если вы думаете, что во время военного положения остановилось финансирование политической или замаскированной под политическую рекламы, то вы ошибаетесь.



Начнём с наших бюджетных средств. Все, без исключения, парламентские партии отстаивают свое священное право на бюджетное финансирование своей деятельности и своей политической рекламы. В 2023 году они получат 885 миллионов, а в 2024 - 850 миллионов гривен налогоплательщиков!

Кроме того, происходит фактическое рекламирование лидеров партий или тех, кто задекларировал свое будущее участие в выборах президента из-за массового размещения так называемой социальной рекламы.

Государственные власти продолжают щедро финансировать «Единый марафон» с «единым списком политиков и экспертов», которых разрешено показывать на этом канале. В целом на «Единый марафон», иновещание и издание Верховной Рады в бюджете на 2024 год заложено 1 миллиард 700 миллионов гривен.





Местные власти не забывают финансировать местные СМИ из бюджета, которые являются рупорами политической рекламы глав ОГА или городских голов за деньги налогоплательщиков. По подсчетам «Родной страны» в 2023 военном году местные власти профинансировали из бюджета более миллиарда гривен на свой медийный пиар! Только в Киеве в 2023 году на рекламу власти в СМИ будет израсходовано около 200 миллионов гривен киевлян!

Убежден, что крайне актуальными в условиях ВОЙНЫ и КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ нехватки средств в бюджете были бы следующие решения:





- упразднение бюджетного финансирования партий;

- оптимизация расходов на государственные СМИ и разгосударствление газет ВР и КМУ;

- мораторий на финансирование из бюджета местных и рекламы;

- запрещение политической рекламы;

- запрет на социальную рекламу указывать и рекламировать Фонды или организации заказчиков, а пропагандировать только ценности или благотворительные проекты.