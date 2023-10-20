С 13 по 19 октября 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 112 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 214 протоколов об административных правонарушениях.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.