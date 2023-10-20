С 13 по 19 октября 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 112 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 214 протоколов об административных правонарушениях.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 52 тысячи гривен. В Государственный бюджет взыскано 56 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 2 млн 145 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 355 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 498 тыс. гривен.
Наиболее резонансным за нарушением требований природоохранного законодательства стала Николаевская область.
Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 723 тыс. 236 грн. за ущерб, причиненный при неорганизованных выбросах загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух, вследствие возникновения пожара мусора на территории полигона твердых бытовых отходов
КП "Николаевкоммунтранс". Заявление о преступлении, в порядке ст. 214 УПК РФ, направлена в ГУНП в Николаевской области.