19 октября т.г. Глава ЭГ обнародовала Заявление, согласно которому Эгмонтская группа остается глубоко обеспокоенной разрушительными последствиями текущей российской военной агрессии против Украины.



Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Доверие серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга (ПФР Российской Федерации) относительно действий и политики своего правительства, а также способов коммуникации, избранных ПФР России. Для поддержки репутации Эгмонтской группы в глобальном пространстве противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, обеспечению сплоченности экосистемы ПВК/ФТ и защиты других интересов и целей Эгмонтской группы, Председателя ПФР Эгмонтской группы во время виртуальной встречи 18 октября 2023 договорились о следующем:

- приостановить членство Росфинмониторинга в Эгмонтской группе ПФР на время, необходимое для защиты интересов Эгмонтской группы и обеспечения достижения ее целей;

- поддерживать дополнительные меры, предпринятые Председателями ПФР 13 декабря 2022 г., насколько это практически возможно с учетом приостановки.

Эгмонтская группа будет продолжать контролировать выполнение этих мероприятий до тех пор, пока эти действия практически и необходимы для защиты интересов и целей Эгмонтской группы.

Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский по этому поводу отметил:

«Мы благодарим всех наших партнеров за поддержку Государственной службы финансового мониторинга Украины, конструктивную и содержательную дискуссию.

Террористическая война России, риски и угрозы, которую она несет для международной финансовой системы, не оставляют никаких других вариантов действий для профессиональных и аполитичных организаций среды борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Эгмонтская группа дала четкий сигнал, что российская финансовая разведка оказывает негативное влияние на интересы и репутацию Группы.

Остановлены все членские привилегии Росфинмониторинга, теперь разведывательная финансовая информация иностранных ПФР не сможет быть использована российской стороной для целей поддержки агрессии и подрывных активностей вопреки безопасности и стабильности Глобальной Сети».