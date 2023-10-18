Сотрудники Государственной экологической инспекции Украины в сотрудничестве с инспекторами роты по обслуживанию водных объектов провели успешную операцию по противодействию незаконному лову водных ресурсов.

Около 11 часов во время патрулирования прибрежной полосы Кременчугского водохранилища, близ села Клищинцы, инспекторы обнаружили резиновую лодку с двумя мужчинами, применявшими запрещенные орудия для лова рыбы.

После проведения поверхностного осмотра патрульные обнаружили 287 единиц рыбы и рыболовные сетки. Предварительно рассчитано, что эти лица нанесли ущерб государству на сумму более 2 000 000 гривен.

Для тщательного расследования этого правонарушения на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Незаконный отлов рыбы и запрещенные орудия лова были изъяты и переданы в компетентные органы для дальнейшего рассмотрения дела.