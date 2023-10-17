На днях, 9 октября, киевляне приняли участие в обсуждении и выборе лучшего проекта обустройства территории сквера имени Георгия Нарбута в центре Киева. Проектные решения презентовали представители ООО "Георг Девятый", проводящего ревитализацию здания в Георгиевском переулке, 9.

Представленные на общественное рассмотрение эскизы предусматривают серьезный проект озеленения и благоустройства и установку памятника выдающемуся украинскому художнику-графику. Сквер будет доступен всем желающим, поскольку инвесторы делают его в подарок городу.

Проектированием будущего сквера занимались три независимые команды специалистов, работу которых координировал общественный деятель Александр Барабошко, уже имеющий удачный опыт организации городских публичных пространств. В результате на обсуждение предложили три разных эскизных решения будущего сквера. За два из них участники встречи отдали подавляющее большинство голосов, и они будут доработаны с учетом лучших идей.

Инвесторы ООО "Георг Девятый" выслушали предложения и предостережения общины и пообещали выделить земельный участок под сквер. Для этого приняли решение направить соответствующее ходатайство мэру Киева и столичным депутатам, входящим в состав постоянных комиссий по вопросам экологической политики и по вопросам местного самоуправления. Таким образом, совместно участники договорились приложить все усилия для присвоения выделенному участку официального статуса сквера и внесения его в программу развития зеленых насаждений города Киева.

"Как ответственным системным инвесторам, нам чрезвычайно важен конструктивный диалог с общиной. Поэтому выражаю глубокую благодарность всем, кто активно участвовал в обсуждении. Неповторимое историческое лицо Киева и то, что мы оставим по себе своим детям и внукам – это наша общая ответственность. И я убеждена, что впереди нас ждет много правильных решений и хороших проектов", – подытожила полномочный представитель инвесторов проекта "Дом на Георгиевском" Оксана Гуляева.

При обсуждении эскизных проектов будущего сквера местное сообщество также поддержало вариант памятника Георгию Нарбуту. Его изготовление инвесторы закажут уже в этом году.

Инвесторы также обещают, что будут реализовывать только тот проект ревитализации дома в Георгиевском переулке, 9, который будет согласован директором национального заповедника "София Киевская", поскольку понимают ответственность, связанную с местоположением объекта инвестиций.

По мнению Александра Барабошко, открытость инвестора и готовность к взаимодействию с общиной позволяет "инвестору выполнять свой проект, а общине – контролировать его намерения".

"2021-й был годом, в котором мы смогли сесть за стол переговоров для того, чтобы это был сквер Нарбута, который мы хотим видеть. Были у нас долгие переговоры, но, в принципе, я сейчас вижу, что они вышли в конструктив. И у меня нет сомнения, что здесь будет именно сквер Нарбута, а не что-то другое", – отметил руководитель движения "Гонор" Сергей Филимонов.

Будем надеяться, что подобная практика открытого диалога с общиной в скором времени станет устоявшейся нормой для всех инвесторов и застройщиков нашего города.