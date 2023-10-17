Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

Когда я написал статью «Уроки популизма и охлократии от власти Польши» о попытке использования инструмента референдума как средства популизма и манипуляции, ее не слишком положительно оценили читатели и отказались публиковать СМИ.

Но после подсчета почти 100 процентов бюллетеней могу с гордостью написать:

мою ПОЗИЦИЮ поддержало БОЛЬШИНСТВО граждан ПОЛЬШИ!

Итак, несмотря на то, что абсолютное большинство участников референдума поддержало 4 конъюнктурно-манипулятивных вопроса, которые сформулировала провластная партия и проголосовала - НЕТ; это не имеет существенного значения, потому что в нем приняли участие только 41,05% граждан.

Для усиления своей предвыборной позиции партия «Право и Справедливость» через соответствующие властные решения инициировала в день выборов проведение референдума с 4 вопросами:

1. Поддерживаете ли Вы продажу государственных активов иностранным структурам, что приведет к потере польскими женщинами и мужчинами контроля на стратегических секторах экономики?

2. Поддерживаете ли Вы повышение пенсионного возраста, в том числе возобновление повышения до 67 лет пенсионного возраста для женщин и мужчин?

3. Поддерживаете ли Вы ликвидацию заграждения на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?

4. Поддерживаете ли Вы допуск тысяч нелегальных нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?

Как видим, 1 и 4 вопросы вообще не имеют никакого правового обоснования как адекватные в контексте демократического механизма референдума. 2 и 3 вопросы – типичные популистско-избирательные.

Накануне дня выборов и референдума оппозиция призвала граждан Польши прийти на выборы и в то же время не участвовать во властном референдуме. Факт того, что в референдуме приняли участие только 41,05 граждан Польши означает победу здравого смысла и оппозиции.

Таким образом, «Референдум популизма» в Польше, не поддержавший большинство граждан, также учит и предостерегает власть Украину взвешенно и обдуманно относиться к столь важному институту прямой демократии!