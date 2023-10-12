Публицист Анатолий Якименко сообщил, что россия может за несколько лет собрать необходимое количество оружия для нанесения решающего удара по Украине.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Надо довести дело до конца, этот конфликт не замораживается, потому что это онкология, это злокачественная опухоль, это не инфекционное заболевание, которое можно перевести в хроническое состояние. И не нужно сравнивать Армению и Азербайджан с Украиной и россией. Ну это принципиально разные вещи, там можно было что-то заморозить», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, если заморозить войну и не победить ее сейчас, то позже ее победить уже будет почти нереально. Как отметил Анатолий Якименко, если Украина продемонстрирует слабость и пойдет на такой шаг, как замораживание конфликта, то нам через некоторое время нанесут серьезный решающий удар.

«Выиграет тот, кто нанесет первый удар. Россия учтет все ошибки, насобирает необходимое количество вооружения за год или два и нанесет удар», - заявил Анатолий Якименко.

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