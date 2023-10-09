Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Еженедельная инфографика сосредоточена на теме, которая касается не только нас, но и нашей окружающей среды. Госэкоинспекция рассказывает об ущербе, который наносит природе военная агрессия российской федерации и предлагает вместе рассмотреть ключевые аспекты этой проблемы:

Лесные массивы : Гибель лесов из-за обстрелов и военных действий приводит к потере природного богатства и снижению количества зеленых пульсирующих сердец нашей планеты.

Экосистемы : Военные конфликты разрушают окружающие экосистемы, загрязняя водные источники и приводя к массовому вымиранию видов.

Морская среда : Война на море приводит к загрязнению вод и большой гибели морской жизни.

Загрязнение воздуха : Взрывы и средства военной техники выбрасывают в атмосферу вредные вещества, влияющие на качество воздуха.

Эти убытки оказывают негативное влияние на наше окружение, здоровье людей и влияют на состояние природы, которое мы совместно обязаны сохранить.