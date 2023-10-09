Еженедельная инфографика сосредоточена на теме, которая касается не только нас, но и нашей окружающей среды. Госэкоинспекция рассказывает об ущербе, который наносит природе военная агрессия российской федерации и предлагает вместе рассмотреть ключевые аспекты этой проблемы:
Лесные массивы : Гибель лесов из-за обстрелов и военных действий приводит к потере природного богатства и снижению количества зеленых пульсирующих сердец нашей планеты.
Экосистемы : Военные конфликты разрушают окружающие экосистемы, загрязняя водные источники и приводя к массовому вымиранию видов.
Морская среда : Война на море приводит к загрязнению вод и большой гибели морской жизни.
Загрязнение воздуха : Взрывы и средства военной техники выбрасывают в атмосферу вредные вещества, влияющие на качество воздуха.
Эти убытки оказывают негативное влияние на наше окружение, здоровье людей и влияют на состояние природы, которое мы совместно обязаны сохранить.