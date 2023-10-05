Военный Святослав Дубина сообщил, что на фронте уже применяются определенные технологии, которые помогают нам минимизировать потери.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Должна выстраиваться организационная структура, управленческое звено, заточенное на сохранение жизней людей. Есть достаточно технологий, обеспечивающих минимизацию рисков, потерь на войне. К примеру, это касается наблюдательных пунктов, которые мы можем заменять камерами наблюдения», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, на фронте уже применяют определенные разработки, призванные минимизировать потери нашей армии, но все это создается исключительно благодаря инициативе отдельных волонтеров. Как отметил Святослав Дубина, есть техника, которая может обеспечить эффективное выполнение боевых задач на фронте благодаря новейшим технологиям.

«Но это все происходит по инициативе отдельных людей, у нас нет понимания необходимости автоматизации этих средств. Только после такой активной позиции отдельных активистов, только после давления общества мы начали двигаться в сторону БпЛА, мы сейчас видим, какой эффект они оказывают», - заявил Святослав Дубина.

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