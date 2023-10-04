Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что нам надо объединиться, чтобы побороть коррупцию внутри страны.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Нам нужно держаться, и держаться надо вместе. Держаться надо вместе в отношении коррупционеров и мародеров, противостоять этому хотя бы результатом общественного мнения, а не делать вид, что нас это вообще не интересует», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, если мы хотим победить внешнего врага, надо быть вместе, если хотим решить внутренние проблемы, побороть коррупцию, профнепригодность и кумовство, надо тоже объединиться. Как отметил Дмитрий Спивак, только в этом единстве и состоит рецепт нашей большой, многоуровневой победы.

«Это касается и войны с внешним врагом, с российской агрессией, и войны с нашей внутренней коррупцией за наше будущее выживание», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, контратаки не спасли: ситуация с наступлением ВСУ в районе Бахмута неожиданно изменилась.

Также Politeka сообщала, что здесь есть два варианта: оккупанты пошли на радикальные меры на Токмакском направлении.